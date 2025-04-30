Цю першу страву можна приготувати як традиційну м'ясну версію, так і пісну. Сьогодні 24 Канал з посиланням на BBC пропонує саме класичний рецепт зеленого борщу.
Читайте також Вже традиція після свят: готуємо ароматну м'ясну солянку
Зелений борщ – рецепт
- Час: 2 години 10 хвилин
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 600 грамів м'яса (найкраще свинини);
– 3 літри води;
– 400 грамів картоплі;
– 1 морква;
– 200 грамів щавлю;
– 1 пучок кропу;
– 1 пучок петрушки;
– кілька пір'їн зеленої цибулі;
– 4 яйця;
– 1 лавровий лист;
– 5 штук перцю горошком;
– сіль, перець – до смаку.
Приготування:
- Промийте м'ясо та залийте його 3 літрами води. Варіть бульйон на невеликому вогні 1,5 години. Якщо на поверхні з'являтиметься піна – акуратно зберіть її ложкою. Наприкінці додайте перець горошком, сіль і перець до смаку.
- Вийміть з м'ясного бульйону м'ясо, відділіть від кістки і наріжте невеликими шматками. Висипте назад у бульйон.
- Почистьте картоплю і моркву, наріжте овочі кубиками, висипте в бульйон, доведіть до кипіння і варіть на помірному вогні до готовності. Це приблизно 20 – 30 хвилин.
- За цей час відваріть яйця. Почистьте та поріжте за бажанням – половинками або кружальцями.
- Поріжте зелень – щавель, кріп, петрушку та зелену цибулю.
- Коли овочі готові - висипайте порізану зелень. Варіть 3 хвилини. Після цього зніміть з плити та залиште під кришкою ще на 5 хвилин. Подавайте з яйцями та сметаною.
Смачного!
Теж приготуйте: соковитий м'ясний рулет у духовці.