13 жовтня, 07:42
Забутий смак дитинства: як приготувати справжні поліські штурханці з апетитною начинкою
Штурханці — це домашня страва з картопляного тіста, яку легко впізнати за м’якою текстурою та простою начинкою. У цьому рецепті вся магія тримається на картоплі, крохмалі та короткому варінні.
Штурханці – це проста картопляна страва, яка тримається на двох речах: правильному тісті та короткому варінні. Саме тому вони виходять ніжними, але не розвалюються, розповідає "Господинька".
Як приготувати штурханці?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 800 грамів картоплі;
– 2 – 3 столові ложки картопляного крохмалю;
– 1 яйце;
– 30 грамів вершкового масла;
– сіль до смаку;
начинка:
– 200 – 250 грамів кисломолочного сиру, смажених грибів або тушкованої капусти;
подача:
– ріпчаста цибуля;
– олія або смалець;
– свіжа зелень.
Приготування:
- Відварену в підсоленій воді картоплю гарячою розминають на однорідне пюре й дають трохи охолонути.
- Додають вершкове масло, сіль, яйце та крохмаль, після чого швидко замішують м’яке еластичне тісто. Масу ділять на 8 – 10 частин, розплющують кожну в невеликий коржик, викладають по центру начинку та щільно защипують краї у формі акуратних подовжених брусочків.
- Заготовки опускають у киплячу підсолену воду й після повторного закипання варять лише 3 – 4 хвилини.
- Готові гарячі штурханці виймають шумівкою, щедро поливають золотавою смаженою цибулею та посипають подрібненою зеленню.