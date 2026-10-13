Штурханці – це проста картопляна страва, яка тримається на двох речах: правильному тісті та короткому варінні. Саме тому вони виходять ніжними, але не розвалюються, розповідає "Господинька".

Як приготувати штурханці?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 800 грамів картоплі;

– 2 – 3 столові ложки картопляного крохмалю;

– 1 яйце;

– 30 грамів вершкового масла;

– сіль до смаку;

начинка:

– 200 – 250 грамів кисломолочного сиру, смажених грибів або тушкованої капусти;

подача:

– ріпчаста цибуля;

– олія або смалець;

– свіжа зелень.

Приготування: