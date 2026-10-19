Сир тягнеться, а гриби тануть: секрет ідеальних картопляних зразів без краплі зайвого борошна
Картопляні зрази з соковитими грибами та розплавленим тягучим сиром – перевірений варіант ситної домашньої вечері, коли з доступних продуктів хочеться отримати страву ресторанного рівня. Головний біль під час їх приготування – тісто, яке липне до рук або тріскається на гарячій сковороді.
Секрет стабільної форми простий: відварену картоплю треба ретельно підсушити від вологи, не додавати ні молока, ні вершкового масла, і обов'язково дати пюре повністю охолонути перед введенням яйця та борошна.
Як приготувати зрази без борошна?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
картопляне тісто:
– 1 кілограм чищеної картоплі;
– 1 яйце;
– 5 столових ложок борошна;
– сіль до смаку;
начинка:
– 375 грамів печериць;
– 225 грамів твердого сиру;
– 1 цибулина;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку;
– олія для смаження.
Приготування:
- Картоплю відваріть у підсоленій воді до готовності. Повністю злийте рідину, дайте бульбам кілька хвилин обсохнути від пари та розімніть товкачкою без додавання масла, молока чи відвару.
- Залиште пюре охолонути до кімнатної температури.
- Для начинки обсмажте на олії дрібно нарізану цибулю до м'якості.
- Додайте посічені печериці, посоліть, поперчіть і смажте на середньому вогні до повного випаровування соку. Наприкінці вмішайте подрібнений часник і також повністю охолодіть масу.
- У холодне пюре вбийте 1 яйце, всипте борошно та швидко вимісіть м'яку слухняну масу.
- Змастіть долоні олією, візьміть порцію тіста, сформуйте коржик, викладіть по 1 ложці грибів і скибочку твердого сиру.
- Щільно защипніть краї, надайте зразам овальної форми та викладіть на присипану борошном дошку – всього вийде 15 – 18 штук.
- Обсмажуйте партіями на добре розігрітій олії на помірному вогні по 3 – 4 хвилини з кожного боку без кришки до появи рум'яної скоринки.
- Подавайте гарячими з холодною сметаною.