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19 жовтня, 18:15
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Сир тягнеться, а гриби тануть: секрет ідеальних картопляних зразів без краплі зайвого борошна

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Картопляні зрази з соковитими грибами та розплавленим тягучим сиром – перевірений варіант ситної домашньої вечері, коли з доступних продуктів хочеться отримати страву ресторанного рівня. Головний біль під час їх приготування – тісто, яке липне до рук або тріскається на гарячій сковороді.

Секрет стабільної форми простий: відварену картоплю треба ретельно підсушити від вологи, не додавати ні молока, ні вершкового масла, і обов'язково дати пюре повністю охолонути перед введенням яйця та борошна. 

Як приготувати зрази без борошна? 

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти:
картопляне тісто: 
– 1 кілограм чищеної картоплі;
– 1 яйце;
– 5 столових ложок борошна;
– сіль до смаку;
начинка: 
– 375 грамів печериць;
– 225 грамів твердого сиру;
– 1 цибулина;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку;
– олія для смаження. 

Приготування: 

  1. Картоплю відваріть у підсоленій воді до готовності. Повністю злийте рідину, дайте бульбам кілька хвилин обсохнути від пари та розімніть товкачкою без додавання масла, молока чи відвару.
  2. Залиште пюре охолонути до кімнатної температури.
  3. Для начинки обсмажте на олії дрібно нарізану цибулю до м'якості.
  4. Додайте посічені печериці, посоліть, поперчіть і смажте на середньому вогні до повного випаровування соку. Наприкінці вмішайте подрібнений часник і також повністю охолодіть масу.
  5. У холодне пюре вбийте 1 яйце, всипте борошно та швидко вимісіть м'яку слухняну масу.
  6. Змастіть долоні олією, візьміть порцію тіста, сформуйте коржик, викладіть по 1 ложці грибів і скибочку твердого сиру.
  7. Щільно защипніть краї, надайте зразам овальної форми та викладіть на присипану борошном дошку – всього вийде 15 – 18 штук.
  8. Обсмажуйте партіями на добре розігрітій олії на помірному вогні по 3 – 4 хвилини з кожного боку без кришки до появи рум'яної скоринки.
  9. Подавайте гарячими з холодною сметаною.

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