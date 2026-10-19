Сир тягнеться, а гриби тануть: секрет ідеальних картопляних зразів без краплі зайвого борошна

Картопляні зрази з соковитими грибами та розплавленим тягучим сиром – перевірений варіант ситної домашньої вечері, коли з доступних продуктів хочеться отримати страву ресторанного рівня. Головний біль під час їх приготування – тісто, яке липне до рук або тріскається на гарячій сковороді.

Секрет стабільної форми простий: відварену картоплю треба ретельно підсушити від вологи, не додавати ні молока, ні вершкового масла, і обов'язково дати пюре повністю охолонути перед введенням яйця та борошна.

Як приготувати зрази без борошна?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

картопляне тісто:

– 1 кілограм чищеної картоплі;

– 1 яйце;

– 5 столових ложок борошна;

– сіль до смаку;

начинка:

– 375 грамів печериць;

– 225 грамів твердого сиру;

– 1 цибулина;

– 1 – 2 зубчики часнику;

– сіль та перець до смаку;

– олія для смаження.

Приготування: