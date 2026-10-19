Секрет стабильной формы прост: отварной картофель нужно тщательно просушить от влаги, не добавлять ни молока, ни сливочного масла, и обязательно дать пюре полностью остыть перед добавлением яйца и муки.

Как приготовить зразы без лишней муки?

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
картофельное тесто:
– 1 килограмм очищенного картофеля;
– 1 яйцо;
– 5 столовых ложек муки;
– соль по вкусу;
начинка:
– 375 граммов шампиньонов;
– 225 граммов твердого сыра;
– 1 луковица;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу;
– масло для жарки.

Приготовление:

  1. Отварите картофель в подсоленной воде до готовности. Полностью слейте воду, дайте клубням пару минут остыть и раздавите толкушкой без добавления масла, молока или отвара.
  2. Дайте пюре остыть до комнатной температуры.
  3. Для начинки обжарьте на масле мелко нарезанный лук до мягкости.
  4. Добавьте нарезанные шампиньоны, посолите, поперчите и жарьте на среднем огне до полного испарения сока. В конце добавьте измельченный чеснок и также полностью остудите массу.
  5. В остывшее пюре вбейте 1 яйцо, всыпьте муку и быстро замесите мягкое, податливое тесто.
  6. Смажьте ладони растительным маслом, возьмите порцию теста, сформируйте лепешку, выложите по 1 ложке грибов и ломтик твердого сыра.
  7. Плотно зажмите края, придайте зразам овальную форму и выложите на присыпанную мукой доску – всего получится 15 – 18 штук.
  8. Обжаривайте партиями на хорошо разогретом масле на умеренном огне по 3 – 4 минуты с каждой стороны без крышки до появления румяной корочки.
  9. Подавайте горячими с холодной сметаной.