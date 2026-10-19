Секрет стабильной формы прост: отварной картофель нужно тщательно просушить от влаги, не добавлять ни молока, ни сливочного масла, и обязательно дать пюре полностью остыть перед добавлением яйца и муки.

Как приготовить зразы без лишней муки?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

картофельное тесто:

– 1 килограмм очищенного картофеля;

– 1 яйцо;

– 5 столовых ложек муки;

– соль по вкусу;

начинка:

– 375 граммов шампиньонов;

– 225 граммов твердого сыра;

– 1 луковица;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– соль и перец по вкусу;

– масло для жарки.

Приготовление: