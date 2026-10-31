Картопляники у вершково-грибному соусі: як приготувати ситну трапезу із пюре

Картопляне пюре не обов’язково подавати вдруге в тому самому вигляді – з нього легко зробити рум’яні картопляники з ніжною серединкою та подати їх у вершково-грибному соусі.

Картопляники вийдуть особливо вдалими, якщо правильно зібрати простий набір інгредієнтів і не пересушити їх на пательні. У цьому рецепті звичайне картопляне пюре перетворюється на рум’яні картопляники з ніжною серединкою, а вершково-грибний соус робить страву ще ситнішою.

Як приготувати ситні картопляники?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

основа для картопляників:

– 400 грамів картопляного пюре;

– 3 – 4 столові ложки пшеничного борошна;

– 1 куряче яйце;

– 1/2 чайної ложки кам'яної солі;

– 1 дрібка чорного меленого перцю;

– 30 – 40 мілілітрів рослинної олії для смаження;

вершково-грибний соус:

– 250 – 300 мілілітрів вершків або сметани;

– 200 грамів свіжих печериць;

– 1 штука ріпчастої цибулі;

– 2 столові ложки пшеничного борошна;

– 30 грамів тертого пармезану;

– 1/2 чайної ложки кам'яної солі;

– 1 дрібка чорного меленого перцю;

– 20 – 30 мілілітрів рослинної олії для смаження;

– 1 пучок свіжої зелені кропу або петрушки.

Приготування: