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31 жовтня, 22:31
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Картопляники у вершково-грибному соусі: як приготувати ситну трапезу із пюре

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Картопляне пюре не обов’язково подавати вдруге в тому самому вигляді – з нього легко зробити рум’яні картопляники з ніжною серединкою та подати їх у вершково-грибному соусі.

Картопляники вийдуть особливо вдалими, якщо правильно зібрати простий набір інгредієнтів і не пересушити їх на пательні. У цьому рецепті звичайне картопляне пюре перетворюється на рум’яні картопляники з ніжною серединкою, а вершково-грибний соус робить страву ще ситнішою. 

Як приготувати ситні картопляники? 

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
основа для картопляників: 
– 400 грамів картопляного пюре; 
– 3 – 4 столові ложки пшеничного борошна; 
– 1 куряче яйце; 
– 1/2 чайної ложки кам'яної солі; 
– 1 дрібка чорного меленого перцю; 
– 30 – 40 мілілітрів рослинної олії для смаження; 
вершково-грибний соус: 
– 250 – 300 мілілітрів вершків або сметани; 
– 200 грамів свіжих печериць; 
– 1 штука ріпчастої цибулі; 
– 2 столові ложки пшеничного борошна; 
– 30 грамів тертого пармезану; 
– 1/2 чайної ложки кам'яної солі; 
– 1 дрібка чорного меленого перцю; 
– 20 – 30 мілілітрів рослинної олії для смаження; 
– 1 пучок свіжої зелені кропу або петрушки.

Приготування:

  1. До охолодженого картопляного пюре додайте яйце, сіль, чорний перець і 3 – 4 столові ложки борошна.
  2. Перемішайте до однорідності. Маса має бути м’якою та тримати форму. Якщо вона надто липка, додайте ще трохи борошна.
  3. Змоченими руками сформуйте невеликі картопляники. Розігрійте сковороду з олією та обсмажте їх з обох боків до золотистої скоринки. Перекладіть на тарілку.
  4. Печериці наріжте пластинками, а цибулю дрібно поріжте. Обсмажте гриби на сковороді з невеликою кількістю олії. Коли вони підрум’яняться, додайте цибулю та готуйте ще 2 – 3 хвилини.
  5. Всипте до грибів дві столові ложки борошна та перемішайте. Поступово влийте вершки або додайте сметану, постійно помішуючи, щоб не утворилися грудочки.
  6. Посоліть, поперчіть і прогрійте соус до загустіння. Якщо він вийшов надто густим, додайте трохи води.
  7. Викладіть картопляники в соус, накрийте сковороду кришкою та тушкуйте на слабкому вогні 3 – 4 хвилини. За бажанням посипте тертим пармезаном і залиште на вогні ще на кілька хвилин, щоб сир розплавився.
  8. Перед подачею посипте страву подрібненою свіжою зеленню.

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