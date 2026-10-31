Картопляники у вершково-грибному соусі: як приготувати ситну трапезу із пюре

Простий рецепт знаменитих картопляників / Порція
Картопляне пюре не обов’язково подавати вдруге в тому самому вигляді – з нього легко зробити рум’яні картопляники з ніжною серединкою та подати їх у вершково-грибному соусі.
Картопляники вийдуть особливо вдалими, якщо правильно зібрати простий набір інгредієнтів і не пересушити їх на пательні. У цьому рецепті звичайне картопляне пюре перетворюється на рум’яні картопляники з ніжною серединкою, а вершково-грибний соус робить страву ще ситнішою.
Як приготувати ситні картопляники?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
основа для картопляників:
– 400 грамів картопляного пюре;
– 3 – 4 столові ложки пшеничного борошна;
– 1 куряче яйце;
– 1/2 чайної ложки кам'яної солі;
– 1 дрібка чорного меленого перцю;
– 30 – 40 мілілітрів рослинної олії для смаження;
вершково-грибний соус:
– 250 – 300 мілілітрів вершків або сметани;
– 200 грамів свіжих печериць;
– 1 штука ріпчастої цибулі;
– 2 столові ложки пшеничного борошна;
– 30 грамів тертого пармезану;
– 1/2 чайної ложки кам'яної солі;
– 1 дрібка чорного меленого перцю;
– 20 – 30 мілілітрів рослинної олії для смаження;
– 1 пучок свіжої зелені кропу або петрушки.
Приготування:
- До охолодженого картопляного пюре додайте яйце, сіль, чорний перець і 3 – 4 столові ложки борошна.
- Перемішайте до однорідності. Маса має бути м’якою та тримати форму. Якщо вона надто липка, додайте ще трохи борошна.
- Змоченими руками сформуйте невеликі картопляники. Розігрійте сковороду з олією та обсмажте їх з обох боків до золотистої скоринки. Перекладіть на тарілку.
- Печериці наріжте пластинками, а цибулю дрібно поріжте. Обсмажте гриби на сковороді з невеликою кількістю олії. Коли вони підрум’яняться, додайте цибулю та готуйте ще 2 – 3 хвилини.
- Всипте до грибів дві столові ложки борошна та перемішайте. Поступово влийте вершки або додайте сметану, постійно помішуючи, щоб не утворилися грудочки.
- Посоліть, поперчіть і прогрійте соус до загустіння. Якщо він вийшов надто густим, додайте трохи води.
- Викладіть картопляники в соус, накрийте сковороду кришкою та тушкуйте на слабкому вогні 3 – 4 хвилини. За бажанням посипте тертим пармезаном і залиште на вогні ще на кілька хвилин, щоб сир розплавився.
- Перед подачею посипте страву подрібненою свіжою зеленню.
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