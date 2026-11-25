Ароматний домашній холодець із ніжного м'яса, з часниковою ноткою та пружним, кришталево прозорим желе – незмінний фаворит зимового меню та святкового столу.

Головний секрет успіху цієї страви криється не в додаванні покупного желатину, а в правильному поєднанні м'ясних частин, багатих на природний колаген, та суворому дотриманні температурного режиму. Розповідаємо, як зварити класичний холодець зі свинячої рульки та домашньої курки так, щоб бульйон не помутнів, застиг самостійно і мав бездоганний вигляд у тарілці.

Як приготувати ідеально прозорий холодець?

Час : 6 годин 30 хвилин + застигання

: 6 годин 30 хвилин + застигання Порцій: 8

Інгредієнти:

для основи та бульйону:

– 1 свиняча рулька вагою близько 1,2 кілограма;

– 1/2 домашньої курки або 2 великі курячі гомілки зі стегнами вагою 1 кілограм;

– 1 свиняче копитце (за бажанням для гарантованого застигання);

– 3,5 літра холодної питної води;

– 2 середні ріпчасті цибулини;

– 2 середні морквини;

– 1 столова ложка солі;

– 10 горошин чорного перцю;

– 5 горошин духмяного перцю;

– 3 лаврові листки;

для заправки та подачі:

– 5 великих зубчиків часнику;

– 1 пучок свіжої петрушки для декору.

Приготування: