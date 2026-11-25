Як на картинці: головний секрет ідеально чистого та прозорого холодцю без желатину
Ароматний домашній холодець із ніжного м'яса, з часниковою ноткою та пружним, кришталево прозорим желе – незмінний фаворит зимового меню та святкового столу.
Головний секрет успіху цієї страви криється не в додаванні покупного желатину, а в правильному поєднанні м'ясних частин, багатих на природний колаген, та суворому дотриманні температурного режиму. Розповідаємо, як зварити класичний холодець зі свинячої рульки та домашньої курки так, щоб бульйон не помутнів, застиг самостійно і мав бездоганний вигляд у тарілці.
Як приготувати ідеально прозорий холодець?
- Час: 6 годин 30 хвилин + застигання
- Порцій: 8
Інгредієнти:
для основи та бульйону:
– 1 свиняча рулька вагою близько 1,2 кілограма;
– 1/2 домашньої курки або 2 великі курячі гомілки зі стегнами вагою 1 кілограм;
– 1 свиняче копитце (за бажанням для гарантованого застигання);
– 3,5 літра холодної питної води;
– 2 середні ріпчасті цибулини;
– 2 середні морквини;
– 1 столова ложка солі;
– 10 горошин чорного перцю;
– 5 горошин духмяного перцю;
– 3 лаврові листки;
для заправки та подачі:
– 5 великих зубчиків часнику;
– 1 пучок свіжої петрушки для декору.
Приготування:
- Свинячу рульку, копитце та курятину ретельно вимийте, за потреби зішкребіть шкірку ножем і замочіть у великій мисці з холодною водою на 3 години, змінивши воду 2 рази – це прибере залишки крові, які найчастіше роблять бульйон каламутним.
- Перекладіть підготовлене м'ясо у велику каструлю, залийте свіжою холодною водою так, щоб вона покривала продукти на 3 – 4 сантиметри, і доведіть на середньому вогні до перших ознак кипіння.
- Щойно вода закипить, обов'язково злийте цей перший бульйон, промийте м'ясо під проточною водою, вимийте каструлю, знову залийте 3,5 літра чистої холодної води й поставте на плиту – саме цей прийом гарантує ідеальну прозорість майбутнього холодцю.
- Коли вода знову почне закипати, ретельно зніміть шумівкою всю піну, зменште вогонь до мінімального, щоб рідина лише ледь помітно тремтіла без вирування, і варіть під прочиненою кришкою 4,5 години.
- За 1 годину до завершення варіння додайте в каструлю очищену моркву, 1 очищену цибулину та 1 цибулину в чистому золотистому лушпинні (вона подарує бульйону благородний бурштиновий відтінок), всипте сіль, чорний і духмяний перець, а за 15 хвилин до кінця покладіть лавровий лист.
- Готове м'ясо обережно дістаньте шумівкою на велику тарілку, щоб воно трохи охололо, а гарячий бульйон процідіть через складену в 4 шари марлю або дрібне сито.
- Якщо на поверхні бульйону зібралося забагато жиру, акуратно зберіть його ложкою або промокніть паперовим рушником, після чого додайте пропущений через прес часник і залиште настоятися на 10 хвилин.
- Остигле м'ясо відокремте від кісток, хрящів і шкірки, розберіть руками на волокна, рівномірно розкладіть по глибоких формах або тарілках, прикрасьте кружальцями відвареної моркви та листочками петрушки.
- Повільно влийте теплий проціджений бульйон, дочекайтеся повного охолодження до кімнатної температури і приберіть у холодильник мінімум на 6 годин до повного застигання.