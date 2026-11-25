Как приготовить прозрачный холодец к празднику / Shuba
Ароматный домашний холодец из нежного мяса с чесночной ноткой и упругим, кристально прозрачным желе – неизменный фаворит зимнего меню и праздничного стола.
Главный секрет успеха этого блюда заключается не в добавлении покупного желатина, а в правильном сочетании мясных частей, богатых природным коллагеном, и строгом соблюдении температурного режима. Рассказываем, как сварить классический холодец из свиной рульки и домашней курицы так, чтобы бульон не помутнел, застыл самостоятельно и имел безупречный вид на тарелке.
Как приготовить идеально прозрачный холодец?
- Время: 6 часов 30 минут + застывание
- Порций: 8
Ингредиенты:
для основы и бульона:
– 1 свиная рулька весом около 1,2 килограмма;
– 1/2 домашней курицы или 2 большие куриные голени с бедрами весом 1 килограмм;
– 1 свиное копытце (по желанию для гарантированного застывания);
– 3,5 литра холодной питьевой воды;
– 2 средних репчатых луковицы;
– 2 средних морковки;
– 1 столовая ложка соли;
– 10 горошин черного перца;
– 5 горошин душистого перца;
– 3 лавровых листа;
для заправки и подачи:
– 5 больших зубчиков чеснока;
– 1 пучок свежей петрушки для украшения.
Приготовление:
- Свиную рульку, копытце и курицу тщательно вымойте, при необходимости соскребите кожицу ножом и замочите в большой миске с холодной водой на 3 часа, сменив воду 2 раза – это удалит остатки крови, которые чаще всего делают бульон мутным.
- Переложите подготовленное мясо в большую кастрюлю, залейте свежей холодной водой так, чтобы она покрывала продукты на 3 – 4 сантиметра, и доведите на среднем огне до первых признаков кипения.
- Как только вода закипит, обязательно слейте этот первый бульон, промойте мясо под проточной водой, вымойте кастрюлю, снова залейте 3,5 литра чистой холодной воды и поставьте на плиту – именно этот прием гарантирует идеальную прозрачность будущего холодца.
- Когда вода снова начнет закипать, тщательно снимите шумовкой всю пену, убавьте огонь до минимума, чтобы жидкость лишь едва заметно дрожала без бурления, и варите под приоткрытой крышкой 4,5 часа.
- За 1 час до окончания варки добавьте в кастрюлю очищенную морковь, 1 очищенную луковицу и 1 луковицу в чистой золотистой шелухе (она придаст бульону благородный янтарный оттенок), добавьте соль, черный и душистый перец, а за 15 минут до конца положите лавровый лист.
- Готовое мясо осторожно выньте шумовкой на большую тарелку, чтобы оно немного остыло, а горячий бульон процедите через сложенную в 4 слоя марлю или мелкое сито.
- Если на поверхности бульона собралось слишком много жира, аккуратно соберите его ложкой или промокните бумажным полотенцем, после чего добавьте пропущенный через пресс чеснок и оставьте настаиваться на 10 минут.
- Остывшее мясо отделите от костей, хрящей и кожицы, разберите руками на волокна, равномерно разложите по глубоким формам или тарелкам, украсьте кружочками отварной моркови и листочками петрушки.
- Медленно влейте теплый процеженный бульон, дождитесь полного остывания до комнатной температуры и поставьте в холодильник минимум на 6 часов до полного застывания.
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