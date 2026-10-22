Ситна вечеря ресторанного рівня за 20 хвилин: як приготувати легендарний Кобб-салат

Кобб-салат – це культова страва американської кухні, яка легко замінює повноцінний ситний обід чи святкову закуску. Його головна фішка – не лише в бездоганному смаковому поєднанні соковитої курки, хрусткого бекону, кремового авокадо та солонуватого сиру, а й у впізнаваній ресторанній подачі.

Усі підготовлені інгредієнти викладають поверх свіжого листя салату рівними паралельними кольоровими смужками, створюючи на тарілці справжню гастрономічну веселку. Пікантна заправка на основі якісної оливкової олії, червоного винного оцту та зернистої гірчиці об'єднує всі контрастні текстури в гармонійну композицію, розповідає TikTok "ЇЖЛО". Як приготувати Кобб-салат? Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

салатна основа:

– 300 грамів курячого філе;

– 120 грамів бекону смужками;

– пів качана салату "Айсберг";

– половинка авокадо;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– 100 грамів сиру;

– 2 яйця;

– 100 грамів помідорів чері;

– кілька пірʼїн зеленої цибулі;

заправка:

– 4 столові ложки оливкової олії;

– 1 столова ложка червоного винного оцту;

– 1 чайна ложка гірчиці в зернах;

– сіль та перець до смаку. Як приготувати Кобб-салат: дивіться відео Приготування: Смужки бекону викладіть на суху холодну сковороду й обсмажуйте на помірному вогні до насиченого рум'янцю та дзвінкого хрускоту. Перекладіть підсмажений бекон на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий витоплений жир, а після охолодження поламайте або наріжте його на невеликі шматочки. Куряче філе натріть сіллю та свіжомеленим перцем. Обсмажте м'ясо на тій самій сковороді до появи золотавої скоринки та повної готовності всередині. Зніміть філе з вогню, дайте йому відпочити та повністю охолонути, після чого наріжте акуратними кубиками або слайсами. Яйця відваріть круто, охолодіть у крижаній воді, очистьте від шкаралупи та розріжте на четвертинки або наріжте середніми кубиками. Листя айсберга вимийте, ретельно обсушіть і наріжте або порвіть руками на досить великі шматочки. Авокадо очистьте від шкірки, наріжте кубиками та відразу щедро збризніть свіжим лимонним соком, обережно перемішавши, щоб ніжна м'якоть не окислювалася й не потемніла на повітрі. Коктейльні томати розріжте на четвертинки. Сир чедер наріжте невеликими кубиками або брусочками (якщо використовуєте сир із блакитною пліснявою, просто покришіть його руками). За бажанням дрібно нашаткуйте пір'я зеленої цибулі. Для соусу в невеликій піалі чи скляній баночці з'єднайте оливкову олію, червоний винний оцет, зернисту гірчицю, дрібку солі та мелений чорний перець. Енергійно збийте вінчиком або струсіть у закритій банці до утворення стабільної емульсії. На широке плоске блюдо викладіть подушку зі свіжого айсберга. Поверх листя акуратними паралельними смужками розкладіть усі підготовлені компоненти: скибочки курки, хрусткий бекон, кубики авокадо, шматочки яєць, томати, сир і подрібнену зелену цибулю. Подавайте салат разом із заправкою в окремому соуснику, щоб зберегти презентабельний контрастний вигляд, а перемішуйте з соусом безпосередньо перед дегустацією.