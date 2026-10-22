Сытный ужин ресторанного уровня за 20 минут: как приготовить легендарный Кобб-салат

Готовим легендарный Кобб-салат / Скриншот из видео "ИЖЛО"
Кобб-салат – это культовое блюдо американской кухни, которое с легкостью заменит полноценный сытный обед или праздничную закуску. Его главная изюминка заключается не только в безупречном вкусовом сочетании сочной курицы, хрустящего бекона, кремообразного авокадо и слегка соленого сыра, но и в узнаваемой ресторанной подаче.
Все подготовленные ингредиенты выкладывают поверх свежих листьев салата ровными параллельными цветными полосками, создавая на тарелке настоящую гастрономическую радугу. Пикантная заправка на основе качественного оливкового масла, красного винного уксуса и зернистой горчицы объединяет все контрастные текстуры в гармоничную композицию, рассказывает TikTok "ЇЖЛО".
Как приготовить Кобб-салат?
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
салатная основа:
– 300 граммов куриного филе;
– 120 граммов бекона, нарезанного полосками;
– половина кочана салата "Айсберг";
– половина авокадо;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– 100 граммов сыра;
– 2 яйца;
– 100 граммов помидоров черри;
– несколько перьев зеленого лука;
заправка:
– 4 столовые ложки оливкового масла;
– 1 столовая ложка красного винного уксуса;
– 1 чайная ложка горчицы в зернах;
– соль и перец по вкусу.
Как приготовить салат "Кобб": смотрите видео
Приготовление:
- Полоски бекона выложите на сухую холодную сковороду и обжаривайте на умеренном огне до насыщенного румяного цвета и звонкого хруста.
- Переложите поджаренный бекон на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний вытопленный жир, а после остывания разломайте или нарежьте его на небольшие кусочки.
- Куриное филе натрите солью и свежемолотым перцем.
- Обжарьте мясо на той же сковороде до появления золотистой корочки и полной готовности внутри.
- Снимите филе с огня, дайте ему отдохнуть и полностью остыть, после чего нарежьте аккуратными кубиками или ломтиками.
- Яйца отварите вкрутую, охладите в ледяной воде, очистите от скорлупы и разрежьте на четвертинки или средние кубики.
- Листья айсберга вымойте, тщательно обсушите и нарежьте или порвите руками на достаточно большие кусочки.
- Авокадо очистите от кожуры, нарежьте кубиками и сразу обильно сбрызните свежим лимонным соком, осторожно перемешав, чтобы нежная мякоть не окислялась и не потемнела на воздухе.
- Коктейльные помидоры разрежьте на четвертинки.
- Сыр чеддер нарежьте небольшими кубиками или брусочками (если используете сыр с голубой плесенью, просто покрошите его руками).
- По желанию мелко нарежьте зеленый лук.
- Для соуса в небольшой миске или стеклянной баночке смешайте оливковое масло, красный винный уксус, зернистую горчицу, щепотку соли и молотый черный перец.
- Энергично взбейте венчиком или встряхните в закрытой банке до образования стабильной эмульсии.
- На широкое плоское блюдо выложите подушку из свежего айсберга.
- Сверху на листья аккуратными параллельными полосками выложите все подготовленные ингредиенты: ломтики курицы, хрустящий бекон, кубики авокадо, кусочки яиц, помидоры, сыр и мелко нарезанный зеленый лук.
- Подавайте салат вместе с заправкой в отдельной соуснице, чтобы сохранить презентабельный контрастный вид, а перемешивайте с соусом непосредственно перед дегустацией.
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