Сытный ужин ресторанного уровня за 20 минут: как приготовить легендарный Кобб-салат

Все подготовленные ингредиенты выкладывают поверх свежих листьев салата ровными параллельными цветными полосками, создавая на тарелке настоящую гастрономическую радугу. Пикантная заправка на основе качественного оливкового масла, красного винного уксуса и зернистой горчицы объединяет все контрастные текстуры в гармоничную композицию, рассказывает TikTok "ЇЖЛО".

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Как приготовить Кобб-салат?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

салатная основа:

– 300 граммов куриного филе;

– 120 граммов бекона, нарезанного полосками;

– половина кочана салата "Айсберг";

– половина авокадо;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– 100 граммов сыра;

– 2 яйца;

– 100 граммов помидоров черри;

– несколько перьев зеленого лука;

заправка:

– 4 столовые ложки оливкового масла;

– 1 столовая ложка красного винного уксуса;

– 1 чайная ложка горчицы в зернах;

– соль и перец по вкусу.

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Как приготовить салат "Кобб": смотрите видео

Приготовление: