Це смачніше за будь-які хот-доги: Кацурін показав шалено смачний домашній фастфуд
Домашній корн-чіз хот-дог – це зовсім інший рівень звичного перекусу, де класична сосиска в м'якій молочній булочці поєднується з популярною корейською сирно-кукурудзяною начинкою.
Солодка кукурудза, розплавлена в 3 видах сиру, створює густу, вершкову й апетитно тягучу шапочку, яка ідеально врівноважує димний смак підрум'яненої на вершковому маслі яловичої сосиски, розповів Міша Кацурін у своєму TikTok.
За свіжість і легку пікантність у цій страві відповідає швидкий домашній соус із дрібно посіченими корнішонами та червоною цибулею. Уся збірка займає близько 30 хвилин, а фінальне запікання під пармезаном у гарячій духовці робить булочку хрусткою зовні й неймовірно ніжною всередині.
Як приготувати корн-доги вдома?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 яловичі сосиски для гриля;
– 4 м'які молочні булочки для хот-догів;
– 10 мілілітрів оливкової олії;
– 10 грамів вершкового масла 82% жирності;
тягуча сирно-кукурудзяна шапочка:
– 150 грамів консервованої солодкої кукурудзи;
– 100 грамів твердої моцарели;
– 100 грамів плавленого сиру чедер;
– 20 грамів тертого пармезану;
– 10 грамів вершкового масла;
пікантний соус із корнішонами:
– 50 грамів майонезу;
– 50 грамів томатного кетчупу;
– 50 грамів маринованих корнішонів;
– 40 грамів фіолетової салатної цибулі;
– 10 грамів діжонської або столової гірчиці.
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Приготування:
- На поверхні яловичих сосисок зробіть неглибокі діагональні надрізи, викладіть їх на розігріту пательню із сумішшю оливкової олії та 10 грамів вершкового масла й обсмажте на середньому вогні протягом 4 – 5 хвилин до виразної рум'яної скоринки.
- Для соусу дуже дрібно посічіть ножем мариновані корнішони та очищену червону цибулю, перекладіть у піалу, додайте майонез, кетчуп і гірчицю, після чого ретельно перемішайте до однорідності.
- На чистій сковороді розтопіть 10 грамів вершкового масла, всипте зціджену від рідини консервовану кукурудзу, прогрійте її 1 – 2 хвилини, а потім додайте натерту на середній тертці моцарелу та нарізаний шматочками чедер.
- Помішуючи на слабкому вогні, дочекайтеся, доки сири повністю розплавляться й об'єднають кукурудзу в тягучу масу.
- Булочки для хот-догів розріжте вздовж не до кінця, змастіть всередині підготовленим соусом, вкладіть у кожну гарячу сосиску, зверху щедро викладіть тягучу сирно-кукурудзяну суміш і притрусіть тертим пармезаном.
- Перекладіть зібрані хот-доги на деко та відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 5 – 7 хвилин, щоб булочки підсушилися, а сирна скоринка красиво підрум'янилася.
- Подавайте одразу гарячими.