Це смачніше за будь-які хот-доги: Кацурін показав шалено смачний домашній фастфуд

Домашній корн-чіз хот-дог – це зовсім інший рівень звичного перекусу, де класична сосиска в м'якій молочній булочці поєднується з популярною корейською сирно-кукурудзяною начинкою.

Солодка кукурудза, розплавлена в 3 видах сиру, створює густу, вершкову й апетитно тягучу шапочку, яка ідеально врівноважує димний смак підрум'яненої на вершковому маслі яловичої сосиски, розповів Міша Кацурін у своєму TikTok.

За свіжість і легку пікантність у цій страві відповідає швидкий домашній соус із дрібно посіченими корнішонами та червоною цибулею. Уся збірка займає близько 30 хвилин, а фінальне запікання під пармезаном у гарячій духовці робить булочку хрусткою зовні й неймовірно ніжною всередині.

Як приготувати корн-доги вдома?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 яловичі сосиски для гриля;

– 4 м'які молочні булочки для хот-догів;

– 10 мілілітрів оливкової олії;

– 10 грамів вершкового масла 82% жирності;

тягуча сирно-кукурудзяна шапочка:

– 150 грамів консервованої солодкої кукурудзи;

– 100 грамів твердої моцарели;

– 100 грамів плавленого сиру чедер;

– 20 грамів тертого пармезану;

– 10 грамів вершкового масла;

пікантний соус із корнішонами:

– 50 грамів майонезу;

– 50 грамів томатного кетчупу;

– 50 грамів маринованих корнішонів;

– 40 грамів фіолетової салатної цибулі;

– 10 грамів діжонської або столової гірчиці.

Чудовий перекус до посиденьок чи серіалу: дивіться відео

Приготування: