Это вкуснее любых хот-догов: Кацурин показал безумно вкусный домашний фастфуд

Сладкая кукуруза, растопленная в трех видах сыра, образует густую, сливочную и аппетитно тягучую шапочку, которая идеально уравновешивает дымный вкус подрумяненной на сливочном масле говяжьей сосиски, рассказал Миша Кацурин в своем TikTok.

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За свежесть и легкую пикантность в этом блюде отвечает быстрый домашний соус с мелко нарезанными корнишонами и красным луком. Вся сборка занимает около 30 минут, а финальное запекание под пармезаном в горячей духовке делает булочку хрустящей снаружи и невероятно нежной внутри.

Как приготовить корн-доги дома?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 говяжьи сосиски для гриля;

– 4 мягкие молочные булочки для хот-догов;

– 10 миллилитров оливкового масла;

– 10 граммов сливочного масла 82% жирности;

тягучая сырно-кукурузная шапочка:

– 150 граммов консервированной сладкой кукурузы;

– 100 граммов твердой моцареллы;

– 100 граммов плавленого сыра чеддер;

– 20 граммов тертого пармезана;

– 10 граммов сливочного масла;

пикантный соус с корнишонами:

– 50 граммов майонеза;

– 50 граммов томатного кетчупа;

– 50 граммов маринованных корнишонов;

– 40 граммов фиолетового салатного лука;

– 10 граммов дижонской или столовой горчицы.

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Приготовление: