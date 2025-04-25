25 квітня, 22:50
Точно кращі, аніж магазинні: готуємо тонкі та хрумкі коржі для "Наполеона"
Торт "Наполеон" – один з найпопулярніших десертів, від якого не відмовиться ніхто. І його можна зробити досконалим, якщо готувати коржі власноруч.
Коржі, зроблені власними руками, зроблять ваш "Наполеон" справді незабутнім. Як приготувати їх так, щоб вони вийшли тонкими та хрумкими – розповідає 24 Канал.
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Рецепт коржів для "Наполеона"
- Час: 20 хвилин
- Порцій: для 1 торта
Інгредієнти:
– 250 грамів вершкового масла з морозилки;
– 450 грамів пшеничного борошна;
– 150 мілілітрів;
– 1 яйце;
– 15 мілілітрів оцту;
– дрібка солі.
Приготування:
- Просійте борошно у велику миску, додайте натерте вершкове масло і перетріть усе руками до стану пухкої крихти.
- У склянці змішайте яйце з водою, додайте оцет і щіпку солі. Добре перемішайте, щоб вийшла однорідна рідина.
- Влийте суміш у крихту та швидко замісіть тісто — воно має бути м’яким і пластичним.
- Отриману масу розділіть на 12 рівних частин, сформуйте з них кульки. Кожну злегка обкачайте в борошні, тонко розкачайте й викладіть на пергамент.
- Наколіть коржі виделкою, щоб не здувалися під час випікання, і готуйте в духовці при 200 градусів приблизно 5 хвилин до легкого рум’янцю.
Смачного!
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