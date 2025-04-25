Точно кращі, аніж магазинні: готуємо тонкі та хрумкі коржі для "Наполеона"

Торт "Наполеон" – один з найпопулярніших десертів, від якого не відмовиться ніхто. І його можна зробити досконалим, якщо готувати коржі власноруч.

Коржі, зроблені власними руками, зроблять ваш "Наполеон" справді незабутнім. Як приготувати їх так, щоб вони вийшли тонкими та хрумкими – розповідає 24 Канал. Цікаво Торт зі смаком морозива: насолода без випікання з найпростіших інгредієнтів Рецепт коржів для "Наполеона" Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: для 1 торта Інгредієнти:

– 250 грамів вершкового масла з морозилки;

– 450 грамів пшеничного борошна;

– 150 мілілітрів;

– 1 яйце;

– 15 мілілітрів оцту;

– дрібка солі. Приготування: Просійте борошно у велику миску, додайте натерте вершкове масло і перетріть усе руками до стану пухкої крихти. У склянці змішайте яйце з водою, додайте оцет і щіпку солі. Добре перемішайте, щоб вийшла однорідна рідина. Влийте суміш у крихту та швидко замісіть тісто — воно має бути м’яким і пластичним. Отриману масу розділіть на 12 рівних частин, сформуйте з них кульки. Кожну злегка обкачайте в борошні, тонко розкачайте й викладіть на пергамент. Наколіть коржі виделкою, щоб не здувалися під час випікання, і готуйте в духовці при 200 градусів приблизно 5 хвилин до легкого рум’янцю. Смачного! Без випікання та мороки: як приготувати торт "Снікерс".