Коржи, сделанные собственными руками, сделают ваш "Наполеон" действительно незабываемым. Как приготовить их так, чтобы они получились тонкими и хрустящими – рассказывает 24 Канал.

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Рецепт коржей для "Наполеона"

  • Время: 20 минут
  • Порций: для 1 торта

Ингредиенты:
– 250 граммов сливочного масла из морозилки;
– 450 граммов пшеничной муки;
– 150 миллилитров;
– 1 яйцо;
– 15 миллилитров уксуса;
– щепотка соли.

Приготовление:

  1. Просейте муку в большую миску, добавьте натертое сливочное масло и перетрите все руками до состояния рыхлой крошки.
  2. В стакане смешайте яйцо с водой, добавьте уксус и щепотку соли. Хорошо перемешайте, чтобы получилась однородная жидкость.
  3. Влейте смесь в крошку и быстро замесите тесто - оно должно быть мягким и пластичным.
  4. Полученную массу разделите на 12 равных частей, сформируйте из них шарики. Каждый слегка обваляйте в муке, тонко раскатайте и выложите на пергамент.
  5. Наколите лепешки вилкой, чтобы не вздувались во время выпекания, и готовьте в духовке при 200 градусов примерно 5 минут до легкого румянца.

Приятного аппетита!

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