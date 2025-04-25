Коржи, сделанные собственными руками, сделают ваш "Наполеон" действительно незабываемым. Как приготовить их так, чтобы они получились тонкими и хрустящими – рассказывает 24 Канал.

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Рецепт коржей для "Наполеона"

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: для 1 торта

Ингредиенты:

– 250 граммов сливочного масла из морозилки;

– 450 граммов пшеничной муки;

– 150 миллилитров;

– 1 яйцо;

– 15 миллилитров уксуса;

– щепотка соли.

Приготовление:

Просейте муку в большую миску, добавьте натертое сливочное масло и перетрите все руками до состояния рыхлой крошки. В стакане смешайте яйцо с водой, добавьте уксус и щепотку соли. Хорошо перемешайте, чтобы получилась однородная жидкость. Влейте смесь в крошку и быстро замесите тесто - оно должно быть мягким и пластичным. Полученную массу разделите на 12 равных частей, сформируйте из них шарики. Каждый слегка обваляйте в муке, тонко раскатайте и выложите на пергамент. Наколите лепешки вилкой, чтобы не вздувались во время выпекания, и готовьте в духовке при 200 градусов примерно 5 минут до легкого румянца.

Приятного аппетита!

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