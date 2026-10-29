Банка сардин і 3 картоплини: як за 15 хвилин приготувати гору рум'яних рибних котлет

Рибні консерви – це не лише база для бутербродів чи салату, а й повноцінна основа для гарячої ситної вечері. Поєднання розім'ятої сардини у власному соку або олії з відвареною картоплею дає дивовижний результат: котлети виходять ніжними, соковитими всередині, з виразним рибним смаком і без потреби купувати дорогий фарш.

Секрет ідеальної текстури полягає у відварюванні картоплі саме в шкірці та подрібненні її на дрібній тертці. Такий спосіб зберігає необхідну крохмалистість, завдяки чому маса тримає форму під час ліплення, а панірування в борошні створює на сковороді тонку хрустку скоринку. Як приготувати гору котлет з консерви? Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1 банка консервованої сардини;

– 3 штуки середньої картоплі;

– 2 курячі яйця;

– 2 столові ложки пшеничного борошна;

– 1/2 чайної ложки кам'яної солі;

– 1 дрібка чорного меленого перцю;

панірування та смаження:

– 5 столових ложок пшеничного борошна;

– 40 – 50 мілілітрів рослинної олії. Приготування: Картоплю відваріть у мундирі, повністю охолодіть, очистіть від шкірки та натріть на дрібній тертці в глибоку миску. Консервовану сардину вийміть із банки, зливши частину рідини, та ретельно розімніть виделкою разом із кісточками до стану однорідної маси. Додайте рибу до тертої картоплі, вбийте яйця, всипте борошно для тіста, посоліть і поперчіть. Добре вимішайте масу до отримання однорідного пластичного фаршу. Змоченими у воді руками сформуйте котлети, після чого з усіх боків ретельно обваляйте їх у борошні для панірування. Викладіть заготовки на розігріту сковороду з олією та смажте на середньому вогні з обох боків до утворення стійкої рум'яної скоринки.