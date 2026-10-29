Банка сардин і 3 картоплини: як за 15 хвилин приготувати гору рум'яних рибних котлет

Готуємо гору котлет з консерви / "Смачненьке"
Рибні консерви – це не лише база для бутербродів чи салату, а й повноцінна основа для гарячої ситної вечері. Поєднання розім'ятої сардини у власному соку або олії з відвареною картоплею дає дивовижний результат: котлети виходять ніжними, соковитими всередині, з виразним рибним смаком і без потреби купувати дорогий фарш.
Секрет ідеальної текстури полягає у відварюванні картоплі саме в шкірці та подрібненні її на дрібній тертці. Такий спосіб зберігає необхідну крохмалистість, завдяки чому маса тримає форму під час ліплення, а панірування в борошні створює на сковороді тонку хрустку скоринку.
Як приготувати гору котлет з консерви?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 банка консервованої сардини;
– 3 штуки середньої картоплі;
– 2 курячі яйця;
– 2 столові ложки пшеничного борошна;
– 1/2 чайної ложки кам'яної солі;
– 1 дрібка чорного меленого перцю;
панірування та смаження:
– 5 столових ложок пшеничного борошна;
– 40 – 50 мілілітрів рослинної олії.
Приготування:
- Картоплю відваріть у мундирі, повністю охолодіть, очистіть від шкірки та натріть на дрібній тертці в глибоку миску.
- Консервовану сардину вийміть із банки, зливши частину рідини, та ретельно розімніть виделкою разом із кісточками до стану однорідної маси.
- Додайте рибу до тертої картоплі, вбийте яйця, всипте борошно для тіста, посоліть і поперчіть.
- Добре вимішайте масу до отримання однорідного пластичного фаршу.
- Змоченими у воді руками сформуйте котлети, після чого з усіх боків ретельно обваляйте їх у борошні для панірування.
- Викладіть заготовки на розігріту сковороду з олією та смажте на середньому вогні з обох боків до утворення стійкої рум'яної скоринки.
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