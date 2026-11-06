Забудьте про майонез і соуси: копійчаний овоч, який перетворює заправку для салату на шедевр
Більшість кулінарів звикли обмежуватися в салатних вінегретах парою крапель олії, оцтом і дрібкою сухих трав, або ж купувати готові соуси в пляшках, перевантажені стабілізаторами. Проте існує доступний кухонний прийом родом із гавайської кухні, який кардинально змінює уявлення про домашні заправки: використання цілої соковитої цибулини в якості базового емульгатора.
Завдяки високому вмісту рослинних волокон і природних полісахаридів свіжа цибуля під час активного збивання в блендері пов'язує рослинну олію та оцет у стійку, глянцеву та дивовижно шовковисту емульсію без використання вершків, яєць, майонезу чи йогурту, розповідає The kitchn.
Солодкі сорти цибулі дають глибоку карамельну м'якість без гіркоти, яблучний оцет із діжонською гірчицею формують класичний пікантний баланс, а дрібка селерової солі зв'язує смакову композицію в єдиний пряний букет, перетворюючи звичайне листя на ресторанну страву.
Як зробити смачну заправку для салату?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 1 велика солодка цибуля;
– 150 мілілітрів оливкової або якісної соняшникової олії;
– 60 мілілітрів натурального яблучного оцту;
– 1 столова ложка діжонської гірчиці; –
1 столова ложка цукру або натурального бджолиного меду;
– 1/2 чайної ложки селерової солі;
– 1 дрібка свіжозмеленого чорного перцю.
Приготування:
- Солодку цибулю очистіть від лушпиння, обполосніть холодною водою та наріжте великими довільними шматочками, після чого перекладіть у високу чашу стаціонарного або занурювального блендера.
- Додайте до нарізаної цибулі яблучний оцет, діжонську гірчицю, цукор, селерову сіль і дрібку свіжозмеленого чорного перцю.
- Збийте суміш на максимальних обертах протягом 30 – 45 секунд до стану абсолютно однорідного гладкого пюре.
- Не вимикаючи блендер, почніть вливати олію тонкою безперервною цівкою через верхній отвір кришки, продовжуючи інтенсивне збивання ще приблизно 1 хвилину: на очах рідка суміш почне світлішати, густіти та перетвориться на щільний шовковистий крем із глянцевим блиском.
- Перелийте готову заправку в чисту скляну банку, закрийте кришкою та поставте в холодильник на 15 – 20 хвилин для остаточного об'єднання смаків перед подачею до свіжого листя салату, капусти кейл, запечених коренеплодів чи овочевих боулів.