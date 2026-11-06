Забудьте про майонез і соуси: копійчаний овоч, який перетворює заправку для салату на шедевр

Більшість кулінарів звикли обмежуватися в салатних вінегретах парою крапель олії, оцтом і дрібкою сухих трав, або ж купувати готові соуси в пляшках, перевантажені стабілізаторами. Проте існує доступний кухонний прийом родом із гавайської кухні, який кардинально змінює уявлення про домашні заправки: використання цілої соковитої цибулини в якості базового емульгатора.

Завдяки високому вмісту рослинних волокон і природних полісахаридів свіжа цибуля під час активного збивання в блендері пов'язує рослинну олію та оцет у стійку, глянцеву та дивовижно шовковисту емульсію без використання вершків, яєць, майонезу чи йогурту, розповідає The kitchn.

Солодкі сорти цибулі дають глибоку карамельну м'якість без гіркоти, яблучний оцет із діжонською гірчицею формують класичний пікантний баланс, а дрібка селерової солі зв'язує смакову композицію в єдиний пряний букет, перетворюючи звичайне листя на ресторанну страву.

Як зробити смачну заправку для салату?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 1 велика солодка цибуля;

– 150 мілілітрів оливкової або якісної соняшникової олії;

– 60 мілілітрів натурального яблучного оцту;

– 1 столова ложка діжонської гірчиці; –

1 столова ложка цукру або натурального бджолиного меду;

– 1/2 чайної ложки селерової солі;

– 1 дрібка свіжозмеленого чорного перцю.

Приготування: