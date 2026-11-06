Забудьте про майонез і соуси: копійчаний овоч, який перетворює заправку для салату на шедевр

Завдяки високому вмісту рослинних волокон і природних полісахаридів свіжа цибуля під час активного збивання в блендері пов'язує рослинну олію та оцет у стійку, глянцеву та дивовижно шовковисту емульсію без використання вершків, яєць, майонезу чи йогурту, розповідає The kitchn.

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Солодкі сорти цибулі дають глибоку карамельну м'якість без гіркоти, яблучний оцет із діжонською гірчицею формують класичний пікантний баланс, а дрібка селерової солі зв'язує смакову композицію в єдиний пряний букет, перетворюючи звичайне листя на ресторанну страву.

Як зробити смачну заправку для салату?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 1 велика солодка цибуля;

– 150 мілілітрів оливкової або якісної соняшникової олії;

– 60 мілілітрів натурального яблучного оцту;

– 1 столова ложка діжонської гірчиці; –

1 столова ложка цукру або натурального бджолиного меду;

– 1/2 чайної ложки селерової солі;

– 1 дрібка свіжозмеленого чорного перцю.

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Приготування: