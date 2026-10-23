Новини Смачно Смачні та прості рецепти Більше ніякого ліплення годинами: ліниві пельмені-равлики на сковороді за 25 хвилин
23 жовтня, 18:09
3

Більше ніякого ліплення годинами: ліниві пельмені-равлики на сковороді за 25 хвилин

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Коли хочеться відчути смак гарячих домашніх пельменів, але зовсім немає бажання годинами стояти на кухні й формувати кожен виріб окремо, виручає лінивий метод.

Тісто розкочують в один великий пласт, змащують соковитим фаршем і згортають у рулет, який нарізають на порційні равлики. Приготування на сковороді під кришкою разом із цибулею та морквою дає подвійний ефект: низ рулетиків злегка підрум'янюється, м'ясо вбирає овочевий аромат, а сама страва виходить набагато ніжнішою та соковитішою за відварені у воді пельмені. 

Як приготувати пельмені-равлики? 

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
тісто: 
– 360 грамів борошна;
– 150 мілілітрів води;
– 1 яйце;
– 3 столові ложки рослинної олії;
– пів чайної ложки солі;
начинка: 
– 500 грамів фаршу;
– 2 цибулини;
– сіль, перець, сушений часник до смаку;
– 2 столові ложки холодної води;
овочева подушка: 
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– олія для обсмажування;
– 300 – 400 мілілітрів окропу;
– свіжа зелень і сметана для подачі.  

Приготування: 

  1. У глибокій мисці з'єднайте воду, яйце, олію та сіль.
  2. Поступово підсипаючи просіяне борошно, вимісіть м'яке, еластичне тісто, яке не липне до рук.
  3. Загорніть його в плівку або накрийте рушником і залиште відпочити на 20 хвилин.
  4. Для начинки дрібно натріть цибулю, додайте її до фаршу разом із сіллю, сушеним часником і чорним перцем.
  5. Ретельно вимішайте масу; якщо фарш виявився занадто щільним, підлийте трохи холодної води для соковитості.
  6. Відпочиле тісто розкачайте на присипаному борошном столі в широкий прямокутний пласт товщиною приблизно 2 – 3 міліметри.
  7. Рівномірно розподіліть фарш по всій поверхні, залишивши один край вільним на кілька сантиметрів.
  8. Змочіть чистий край водою для міцної склейки та щільно згорніть рулет.
  9. Гострим ножем розріжте його на невеликі шматочки шириною 2 – 3 сантиметри.
  10. У глибокій сковороді розігрійте олію, всипте нарізану кубиками цибулю й терту моркву.
  11. Спасеруйте овочі до м'якості та легкої прозорості, злегка посоліть.
  12. Поверх овочевої подушки вертикально або зрізом донизу викладіть заготовки-равлики.
  13. Влийте окріп так, щоб гаряча рідина доходила приблизно до середини висоти рулетів.
  14. Накрийте сковороду щільною кришкою, зменшіть вогонь до мінімуму та тушкуйте страву орієнтовно 25 хвилин до випаровування частини бульйону та готовності м'яса.
  15. Перед подачею посипте гарячі ліниві пельмені подрібненою зеленню та подавайте на стіл зі свіжою охолодженою сметаною.