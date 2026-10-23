Більше ніякого ліплення годинами: ліниві пельмені-равлики на сковороді за 25 хвилин

Тісто розкочують в один великий пласт, змащують соковитим фаршем і згортають у рулет, який нарізають на порційні равлики. Приготування на сковороді під кришкою разом із цибулею та морквою дає подвійний ефект: низ рулетиків злегка підрум'янюється, м'ясо вбирає овочевий аромат, а сама страва виходить набагато ніжнішою та соковитішою за відварені у воді пельмені.

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Як приготувати пельмені-равлики?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

тісто:

– 360 грамів борошна;

– 150 мілілітрів води;

– 1 яйце;

– 3 столові ложки рослинної олії;

– пів чайної ложки солі;

начинка:

– 500 грамів фаршу;

– 2 цибулини;

– сіль, перець, сушений часник до смаку;

– 2 столові ложки холодної води;

овочева подушка:

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– олія для обсмажування;

– 300 – 400 мілілітрів окропу;

– свіжа зелень і сметана для подачі.

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Приготування: