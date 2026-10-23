Більше ніякого ліплення годинами: ліниві пельмені-равлики на сковороді за 25 хвилин

Робимо пельмені без ліплення / "Готувати просто"
Коли хочеться відчути смак гарячих домашніх пельменів, але зовсім немає бажання годинами стояти на кухні й формувати кожен виріб окремо, виручає лінивий метод.
Тісто розкочують в один великий пласт, змащують соковитим фаршем і згортають у рулет, який нарізають на порційні равлики. Приготування на сковороді під кришкою разом із цибулею та морквою дає подвійний ефект: низ рулетиків злегка підрум'янюється, м'ясо вбирає овочевий аромат, а сама страва виходить набагато ніжнішою та соковитішою за відварені у воді пельмені.
Як приготувати пельмені-равлики?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
тісто:
– 360 грамів борошна;
– 150 мілілітрів води;
– 1 яйце;
– 3 столові ложки рослинної олії;
– пів чайної ложки солі;
начинка:
– 500 грамів фаршу;
– 2 цибулини;
– сіль, перець, сушений часник до смаку;
– 2 столові ложки холодної води;
овочева подушка:
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– олія для обсмажування;
– 300 – 400 мілілітрів окропу;
– свіжа зелень і сметана для подачі.
Приготування:
- У глибокій мисці з'єднайте воду, яйце, олію та сіль.
- Поступово підсипаючи просіяне борошно, вимісіть м'яке, еластичне тісто, яке не липне до рук.
- Загорніть його в плівку або накрийте рушником і залиште відпочити на 20 хвилин.
- Для начинки дрібно натріть цибулю, додайте її до фаршу разом із сіллю, сушеним часником і чорним перцем.
- Ретельно вимішайте масу; якщо фарш виявився занадто щільним, підлийте трохи холодної води для соковитості.
- Відпочиле тісто розкачайте на присипаному борошном столі в широкий прямокутний пласт товщиною приблизно 2 – 3 міліметри.
- Рівномірно розподіліть фарш по всій поверхні, залишивши один край вільним на кілька сантиметрів.
- Змочіть чистий край водою для міцної склейки та щільно згорніть рулет.
- Гострим ножем розріжте його на невеликі шматочки шириною 2 – 3 сантиметри.
- У глибокій сковороді розігрійте олію, всипте нарізану кубиками цибулю й терту моркву.
- Спасеруйте овочі до м'якості та легкої прозорості, злегка посоліть.
- Поверх овочевої подушки вертикально або зрізом донизу викладіть заготовки-равлики.
- Влийте окріп так, щоб гаряча рідина доходила приблизно до середини висоти рулетів.
- Накрийте сковороду щільною кришкою, зменшіть вогонь до мінімуму та тушкуйте страву орієнтовно 25 хвилин до випаровування частини бульйону та готовності м'яса.
- Перед подачею посипте гарячі ліниві пельмені подрібненою зеленню та подавайте на стіл зі свіжою охолодженою сметаною.
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