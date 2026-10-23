Литовський яблучний "сир" без краплі молока: старовинний десерт із медом та горіхами

Литовський яблучний "сир" (obuolių sūris) – це старовинний десерт, у якому немає жодного молочного компонента. Свою назву ласощі отримали за традиційну форму сирної голівки та щільну текстуру, завдяки якій пласт легко нарізається ножем на пружні скибочки.

Уварювання кисло-солодких яблук із медом, корицею та підсушеними горіхами перетворює фрукти на концентрований мармелад, що після пресування та визрівання стає чудовою натуральною заміною цукеркам. Чудовий спосіб отримати заряд смаку та вітамінів, розповідає Shuba. Як приготувати литовський яблучний "сир"? Час : 1 година

: 1 година Порцій: 7 Інгредієнти:

– 1,5 кілограма кисло-солодких яблук;

– 250 грамів цукру;

– 2 столові ложки меду;

– 50 грамів волоських горіхів;

– 1 чайна ложка меленої кориці. Приготування: Яблука ретельно вимийте, видаліть насіннєві коробки й наріжте м'якоть разом зі шкіркою тонкими скибочками. Перекладіть шматочки в сотейник або каструлю з товстим дном, засипте цукром, перемішайте й залиште під кришкою на ніч, щоб виділився сік. Поставте ємність на середній нагрів, доведіть до кипіння, збавте вогонь і варіть під кришкою приблизно 20 – 30 хвилин до повної м'якості часточок. Зніміть із плити та перебийте занурювальним блендером до абсолютно гладкого стану. Поверніть пюре на слабкий вогонь і уварюйте орієнтовно 1,5 – 2 години, постійно помішуючи дерев'яною чи силіконовою лопаткою. Маса має потемніти, сильно загуснути й легко відставати від дна та стінок посуду. Волоські горіхи крупно порубайте ножем і злегка підсушіть на сухій сковороді. Введіть у гаряче густе пюре мед, корицю та горіхи, ретельно вимішайте й зніміть із плити. Форму або друшляк вистеліть вологою марлею, складеною в кілька шарів. Перекладіть гарячу яблучну масу, ретельно утрамбуйте ложкою, прикрийте зверху краями тканини, встановіть пласку тарілку з вантажем і залиште пресуватися при кімнатній температурі на добу. Зніміть марлю, перекладіть сформований брусок на пергаментний папір і відправте в сухе прохолодне місце щонайменше на 2 тижні для підсихання та остаточного дозрівання, періодично перевертаючи. Готовий десерт нарізайте тонкими скибками та подавайте до чаю або кави.