Литовский яблочный "сыр" без капли молока: старинный десерт с медом и орехами

Готовим яблочный "творог" / Shuba

Литовский яблочный "сыр" (obuolių sūris) – это старинный десерт, в котором нет ни одного молочного компонента. Свое название это лакомство получило за традиционную форму сырной головки и плотную текстуру, благодаря которой пласт легко нарезается ножом на упругие ломтики.

При варке кисло-сладких яблок с медом, корицей и подсушенными орехами фрукты превращаются в концентрированный мармелад, который после прессования и созревания становится прекрасной натуральной альтернативой конфетам. Отличный способ получить заряд вкуса и витаминов, рассказывает Shuba. Реклама Adv Как приготовить литовский яблочный "сыр"? Время : 1 час

: 1 час Порций: 7 Ингредиенты:

– 1,5 килограмма кисло-сладких яблок;

– 250 граммов сахара;

– 2 столовые ложки меда;

– 50 граммов грецких орехов;

– 1 чайная ложка молотой корицы. Приготовление: Яблоки тщательно вымойте, удалите семенные гнезда и нарежьте мякоть вместе с кожурой тонкими ломтиками. Переложите кусочки в сотейник или кастрюлю с толстым дном, засыпьте сахаром, перемешайте и оставьте под крышкой на ночь, чтобы выделился сок. Поставьте емкость на средний огонь, доведите до кипения, убавьте огонь и варите под крышкой примерно 20 – 30 минут до полной мягкости долек. Снимите с плиты и измельчите погружным блендером до абсолютно гладкой консистенции. Верните пюре на слабый огонь и уваривайте примерно 1,5 – 2 часа, постоянно помешивая деревянной или силиконовой лопаткой. Масса должна потемнеть, сильно загустеть и легко отставать от дна и стенок посуды. Грецкие орехи крупно порубите ножом и слегка подсушите на сухой сковороде. Добавьте в горячее густое пюре мед, корицу и орехи, тщательно перемешайте и снимите с плиты. Форму или дуршлаг выстелите влажной марлей, сложенной в несколько слоев. Переложите горячую яблочную массу, тщательно утрамбуйте ложкой, прикройте сверху краями ткани, поставьте плоскую тарелку с грузом и оставьте прессоваться при комнатной температуре на сутки. Снимите марлю, переложите сформировавшийся брусок на пергаментную бумагу и отправьте в сухое прохладное место как минимум на 2 недели для подсыхания и окончательного созревания, периодически переворачивая. Готовый десерт нарежьте тонкими ломтиками и подавайте к чаю или кофе.

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