Смак дитинства, який варто повторити: готуємо мачанку з дикої лободи
Мачанка з натини – проста домашня страва, яка може стати справжнім відкриттям. Вона має ніжний вершковий смак, легкий аромат зелені й чудово смакує з кулешею або звичайним хлібом.
А ви знали, що таке натина? Так у народі називають дику лободу – просту зелень, з якої колись готували дуже домашні й ситні страви. Саме з неї або з молодої кульбабки роблять мачанку – ніжну страву зі сметаною, маслом, зеленню і часником. Своїм рецептом поділилася Мирослава Пекарюк, яка називає таку мачанку смаком дитинства.
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Як приготувати мачанку з натини?
Мачанка – це густа страва або соус, у який зазвичай вмочують хліб, кулешу чи іншу просту домашню основу. Саме тому її назва й пов’язана зі словом "мокати".
Для страви знадобиться:
– 100 грамів натини;
– 30 мілілітрів олії;
– 50 грамів масла;
– 1 столова ложка борошна;
– 100 мілілітрів води;
– 100 мілілітрів сметани;
– 2 зубчики часнику;
– кріп;
– зелена цибуля;
– сіль;
– сушений часник;
– чебрець.
Приготування:
1. Спершу натину добре промийте, відділіть листочки від стебел і залийте окропом на 5 хвилин. Потім зелень відцідіть і наріжте.
2. У сотейник налийте олію, додайте масло, всипте борошно та обсмажте його до легкого горіхового кольору.
3. Додайте натину, нарізаний кріп і зелену цибулю, після чого добре перемішайте.
4. Влийте воду й сметану, додайте сіль, сушений часник, чебрець і подрібнений свіжий часник.
5. Тушкуйте страву кілька хвилин, доки вона не стане бажаної густини.
Ніжна мачанка з натини: дивіться відео
Найсмачніше така мачанка смакує з кулешею. Але якщо її просто вимокувати свіжим хлібом, теж буде дуже по-домашньому і смачно.