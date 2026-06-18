А ви знали, що таке натина? Так у народі називають дику лободу – просту зелень, з якої колись готували дуже домашні й ситні страви. Саме з неї або з молодої кульбабки роблять мачанку – ніжну страву зі сметаною, маслом, зеленню і часником. Своїм рецептом поділилася Мирослава Пекарюк, яка називає таку мачанку смаком дитинства.

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Як приготувати мачанку з натини?

Мачанка – це густа страва або соус, у який зазвичай вмочують хліб, кулешу чи іншу просту домашню основу. Саме тому її назва й пов’язана зі словом "мокати".

Для страви знадобиться:

– 100 грамів натини;

– 30 мілілітрів олії;

– 50 грамів масла;

– 1 столова ложка борошна;

– 100 мілілітрів води;

– 100 мілілітрів сметани;

– 2 зубчики часнику;

– кріп;

– зелена цибуля;

– сіль;

– сушений часник;

– чебрець.

Приготування:

1. Спершу натину добре промийте, відділіть листочки від стебел і залийте окропом на 5 хвилин. Потім зелень відцідіть і наріжте.

2. У сотейник налийте олію, додайте масло, всипте борошно та обсмажте його до легкого горіхового кольору.

3. Додайте натину, нарізаний кріп і зелену цибулю, після чого добре перемішайте.

4. Влийте воду й сметану, додайте сіль, сушений часник, чебрець і подрібнений свіжий часник.

5. Тушкуйте страву кілька хвилин, доки вона не стане бажаної густини.

Ніжна мачанка з натини: дивіться відео

Найсмачніше така мачанка смакує з кулешею. Але якщо її просто вимокувати свіжим хлібом, теж буде дуже по-домашньому і смачно.