Саме такий маринад до мʼяса всі шукають: чому так важливо додавати фрукти
- Фрукти, такі як ківі, ананас і папая, містять ферменти, які пом'якшують м'ясо, але їх не слід залишати на довго, щоб не зіпсувати текстуру.
- Рецепт маринаду з ківі включає ківі, соєвий соус, оливкову олію, часник та мед, і підходить для маринування м'яса протягом короткого часу.
Вдалий маринад – це вже половина успіху у приготуванні мʼяса. І без фруктів тут просто не обійтись!
У кожного є свій улюблений маринад мʼяса, але коли часу на довге очікування немає, у гру вступають секретні інгредієнти. Фрукти – один з цих супердодатків.
Навіщо додавати фрукти у маринад для мʼяса?
Фрукти в маринад додають тоді, коли м’ясо треба швидко пом’якшити. Ківі, ананас і папая містять природні ферменти, які працюють із білками м’яса й роблять волокна ніжнішими. У ківі це актинідин, в ананасі – бромелайн, у папаї – папаїн. Саме тому такі фрукти часто використовують не для аромату, а як натуральний "пом’якшувач" для жорсткіших шматків, розповідає Allrecipes.
Найобережніше варто працювати з ківі. Його достатньо зовсім небагато – натерти або перебити в пюре й додати до маринаду на короткий час. Для курки, свинини або телятини часто вистачає 30 – 60 хвилин. Якщо залишити м’ясо з ківі надовго, структура може стати занадто м’якою, майже "ватною". Це якраз той випадок, коли більше не означає краще.
Секрети соковитого мʼяса
Ананас теж добре пом’якшує м’ясо, але брати потрібно саме свіжий, а не консервований. Під час нагрівання ферменти втрачають активність, тому консервований ананас більше дає солодкість, ніж справжній ефект розм’якшення. Те саме стосується папаї – найкраще працює свіжа м’якоть. У Serious Eats також наголошують: ферментні маринади можуть змінити текстуру м’яса, але з ними треба бути обережними, бо за надто довгого маринування результат легко зіпсувати.
Для шашлику можна використати ківі, ананас, папаю, манго або навіть грушу. Ківі – найпрактичніший варіант, бо він доступний і швидко працює. Ананас дає ще й солодку ноту, тому добре пасує до свинини й курки. Папая м’якша на смак, але сильна за дією. А груша або яблуко діють делікатніше – вони більше додають соковитості й легкої фруктової свіжості, ніж активно "розбирають" волокна.
Головне правило – фруктовий маринад не тримають усю ніч. Для більшості шматків достатньо короткого часу, а далі м’ясо краще посолити, додати спеції, олію, цибулю й уже готувати. Фрукти в маринаді мають не замінити нормальне м’ясо, а допомогти йому стати м’якшим. Якщо шматок якісний і ніжний сам по собі, інколи йому справді вистачить солі, перцю та кількох годин спокою без жодного ківі.
Курка в апельсиново-медовому маринаді
Ніжна курочка в апельсиновому маринаді повинна стати вашим кулінарним повсякденням. Така смакота завжди швидко зникає зі столу, розповідає TikTok _lady.stohantseva_.
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 курка або 4 – 6 курячих стегенець;
– 4 столові ложки соєвого соусу;
– сік 1 апельсина;
– 1 столова ложка копченої паприки;
– 1 – 2 столові ложки меду;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 2 столові ложки соусу барбекю;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку.
Приготування:
- На курці зробіть неглибокі надрізи, щоб маринад краще проник у м’ясо.
- В окремій мисці змішайте соєвий соус, апельсиновий сік, копчену паприку, мед, подрібнений часник, соус барбекю, сіль і чорний мелений перець. Перемішайте до однорідності, після чого добре натріть курку маринадом з усіх боків.
- Накрийте м’ясо плівкою або кришкою й залиште в холодильнику на ніч.
- Перед запіканням перекладіть курку у форму. Духовку розігрійте до 200 градусів і запікайте приблизно 1 годину.
- Спочатку готуйте на режимі нижнього нагріву, а коли шкірка почне надто швидко темніти, зменште температуру до 175°C і накрийте курку фольгою.
- Під час запікання періодично діставайте форму та змащуйте м’ясо маринадом, який залишився після маринування. Наприкінці увімкніть верхній нагрів або режим гриля на кілька хвилин, щоб утворилася рум’яна скоринка.
- Подавайте курку гарячою, поки м’ясо соковите, а шкірка блискуча й ароматна.
Маринад з ківі
А ще варто зберегти цікавий маринад з ківі. З ним мʼясо стане не лише ніжним, а й набуде характерних смакових відтінків, підказує Food.com.
Інгредієнти:
– 2 ківі;
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 2 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка меду;
– чорний мелений перець до смаку;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Ківі очистіть від шкірки та розімніть виделкою або перебийте блендером до стану пюре.
- Додайте соєвий соус, оливкову олію, мед, подрібнений часник, сіль і чорний мелений перець.
- Усе добре перемішайте до однорідної консистенції.
- Готовим маринадом щедро змастіть м’ясо з усіх боків і залиште маринуватися. Для курятини достатньо приблизно 30 – 40 хвилин, а для свинини чи яловичини – до 1 години. Довше тримати м’ясо в такому маринаді не варто, оскільки ківі містить ферменти, які дуже швидко розм’якшують волокна.
- Після маринування м’ясо можна смажити на грилі, пательні або запікати в духовці. Під час приготування маринад утворює ароматну глазур і допомагає зробити м’ясо соковитішим та ніжнішим.
