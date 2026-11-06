Хрустка, пікантна та без гіркоти: як замаринувати червону цибулю в гарячому розсолі за ніч
Маринована червона цибуля – це універсальна та яскрава закуска, яка миттєво освіжає будь-яку важку страву: від соковитого шашлику чи запеченої свинини до домашніх бургерів і ситних салатів.
На відміну від звичайної сирої цибулі, яка часто залишає різкий запах і гіркий посмак, мариновані півкільця стають делікатно-хрусткими, соковитими та набувають виразного кисло-солодкого балансу. Головна кулінарна перевага методу полягає у використанні киплячого розсолу, розповідає інстаграм alina.papusha.
Гаряча рідина миттєво пом'якшує агресивні ефірні сполуки, завдяки чому овочеві волокна втрачають різкість, але не розварюються, зберігаючи приємний хрускіт. За час нічного настоювання в холоді оцтово-пряна суміш витягує з пігменту яскравий неоново-рожевий відтінок, перетворюючи звичайну нарізку на ефектну ресторанну прикрасу столу.
Як замаринувати хрустку цибулю?
- Час: 10 хвилин + маринування
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 – 3 червоні цибулини;
пряний гарячий маринад:
– 200 мілілітрів чистої води;
– 100 грамів білого цукру;
– 100 мілілітрів 9% столового оцту;
– 20 грамів кам'яної солі;
– 2 лаврові листки;
– 6 – 8 горошин чорного перцю.
Як смачно замаринувати цибулю: дивіться відео
Приготування:
- Червону цибулю очистіть від сухого лушпиння, розріжте вздовж навпіл і нашаткуйте дуже тонкими рівними півкільцями завтовшки не більше 2 міліметрів.
- Акуратно розділіть смужки пальцями та щільно вкладіть їх у суху чисту скляну банку місткістю приблизно 500 мілілітрів.
- У невеликому сотейнику з'єднайте воду, столовий оцет, цукор, кам'яну сіль, лаврові листки та горошини перцю.
- Поставте ємність на середній вогонь, доведіть до активного закипання та перемішуйте ложкою протягом 1 хвилини, доки кристали солі й цукру повністю не розчиняться в рідині.
- Киплячим маринадом одразу залийте нарізану цибулю в скляній банці до самих країв, щоб гаряча рідина повністю покривала всі овочеві шари.
- Щільно загвинтіть банку металевою кришкою, залиште її на столі за кімнатної температури до повного охолодження на 1 – 2 години, після чого перемістіть у холодильник на 8 – 10 годин для повної стабілізації та насичення смаку.