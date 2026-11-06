Новини Смачно Салати і закуски Хрустка, пікантна та без гіркоти: як замаринувати червону цибулю в гарячому розсолі за ніч
6 листопада, 17:54
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Хрустка, пікантна та без гіркоти: як замаринувати червону цибулю в гарячому розсолі за ніч

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Маринована червона цибуля – це універсальна та яскрава закуска, яка миттєво освіжає будь-яку важку страву: від соковитого шашлику чи запеченої свинини до домашніх бургерів і ситних салатів.

На відміну від звичайної сирої цибулі, яка часто залишає різкий запах і гіркий посмак, мариновані півкільця стають делікатно-хрусткими, соковитими та набувають виразного кисло-солодкого балансу. Головна кулінарна перевага методу полягає у використанні киплячого розсолу, розповідає інстаграм alina.papusha.

Гаряча рідина миттєво пом'якшує агресивні ефірні сполуки, завдяки чому овочеві волокна втрачають різкість, але не розварюються, зберігаючи приємний хрускіт. За час нічного настоювання в холоді оцтово-пряна суміш витягує з пігменту яскравий неоново-рожевий відтінок, перетворюючи звичайну нарізку на ефектну ресторанну прикрасу столу. 

Як замаринувати хрустку цибулю? 

  • Час: 10 хвилин + маринування
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
 – 2 – 3 червоні цибулини; 
пряний гарячий маринад: 
– 200 мілілітрів чистої води; 
– 100 грамів білого цукру; 
– 100 мілілітрів 9% столового оцту; 
– 20 грамів кам'яної солі; 
– 2 лаврові листки; 
– 6 – 8 горошин чорного перцю. 

Як смачно замаринувати цибулю: дивіться відео 

Приготування: 

  1. Червону цибулю очистіть від сухого лушпиння, розріжте вздовж навпіл і нашаткуйте дуже тонкими рівними півкільцями завтовшки не більше 2 міліметрів.
  2. Акуратно розділіть смужки пальцями та щільно вкладіть їх у суху чисту скляну банку місткістю приблизно 500 мілілітрів.
  3. У невеликому сотейнику з'єднайте воду, столовий оцет, цукор, кам'яну сіль, лаврові листки та горошини перцю.
  4. Поставте ємність на середній вогонь, доведіть до активного закипання та перемішуйте ложкою протягом 1 хвилини, доки кристали солі й цукру повністю не розчиняться в рідині.
  5. Киплячим маринадом одразу залийте нарізану цибулю в скляній банці до самих країв, щоб гаряча рідина повністю покривала всі овочеві шари.
  6. Щільно загвинтіть банку металевою кришкою, залиште її на столі за кімнатної температури до повного охолодження на 1 – 2 години, після чого перемістіть у холодильник на 8 – 10 годин для повної стабілізації та насичення смаку.