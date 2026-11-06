Хрустка, пікантна та без гіркоти: як замаринувати червону цибулю в гарячому розсолі за ніч

На відміну від звичайної сирої цибулі, яка часто залишає різкий запах і гіркий посмак, мариновані півкільця стають делікатно-хрусткими, соковитими та набувають виразного кисло-солодкого балансу. Головна кулінарна перевага методу полягає у використанні киплячого розсолу, розповідає інстаграм alina.papusha.

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Гаряча рідина миттєво пом'якшує агресивні ефірні сполуки, завдяки чому овочеві волокна втрачають різкість, але не розварюються, зберігаючи приємний хрускіт. За час нічного настоювання в холоді оцтово-пряна суміш витягує з пігменту яскравий неоново-рожевий відтінок, перетворюючи звичайну нарізку на ефектну ресторанну прикрасу столу.

Як замаринувати хрустку цибулю?

Час : 10 хвилин + маринування

: 10 хвилин + маринування Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 – 3 червоні цибулини;

пряний гарячий маринад:

– 200 мілілітрів чистої води;

– 100 грамів білого цукру;

– 100 мілілітрів 9% столового оцту;

– 20 грамів кам'яної солі;

– 2 лаврові листки;

– 6 – 8 горошин чорного перцю.

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Як смачно замаринувати цибулю: дивіться відео

Приготування: