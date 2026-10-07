7 жовтня, 13:30
Королівська закуска на зиму: як замаринувати білі гриби без різкого запаху
Мариновані білі гриби — одна з тих заготовок, що на холодний сезон працює безвідмовно. Аромат, пружна текстура і глибокий смак у кожній банці – суцільне задоволення!
Чому мариновані білі гриби виходять такими насиченими навіть без великої кількості спецій? Річ не лише в маринаді, а й у самому грибі, який природно дає виразний смак умамі, розповідає ютуб-канал Карпатські шкварки.
Як смачно замаринувати білі гриби на зиму?
- Час: 40 хвилин + охолодження
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 кілограм білих грибів;
– пів чайної ложки лимонної кислоти;
– 900 мілілітрів води;
– 30 грамів солі;
– 6 столових ложок яблучного оцту;
– 3 лаврові листки;
– 6 горошин духмяного перцю;
– 1 гвоздика.
Як замаринувати білі гриби: дивіться відео
Приготування:
- Очистіть гриби від сміття, промийте їх і наріжте середніми шматочками. Маленькі гриби можна залишити цілими.
- Залийте гриби водою, додайте лимонну кислоту, доведіть до кипіння і варіть 5 хвилин. Потім відкиньте їх на друшляк і промийте.
- У каструлі закип’ятіть воду з сіллю, лавровим листом, духмяним перцем і гвоздикою.
- Додайте гриби в маринад і варіть ще 20 хвилин. За хвилину до завершення влийте яблучний оцет.
- Розкладіть гарячі гриби разом із маринадом у стерилізовані банки та щільно закрийте. Залиште до повного охолодження.
Важливо! Для таких заготовок банки мають бути стерильними, а гриби – добре очищеними та провареними.