Королівська закуска на зиму: як замаринувати білі гриби без різкого запаху

Мариновані білі гриби — одна з тих заготовок, що на холодний сезон працює безвідмовно. Аромат, пружна текстура і глибокий смак у кожній банці – суцільне задоволення!

Чому мариновані білі гриби виходять такими насиченими навіть без великої кількості спецій? Річ не лише в маринаді, а й у самому грибі, який природно дає виразний смак умамі, розповідає ютуб-канал Карпатські шкварки.

Як смачно замаринувати білі гриби на зиму?

Час: 40 хвилин + охолодження

40 хвилин + охолодження Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 кілограм білих грибів;

– пів чайної ложки лимонної кислоти;

– 900 мілілітрів води;

– 30 грамів солі;

– 6 столових ложок яблучного оцту;

– 3 лаврові листки;

– 6 горошин духмяного перцю;

– 1 гвоздика.

Як замаринувати білі гриби: дивіться відео

Приготування:

Очистіть гриби від сміття, промийте їх і наріжте середніми шматочками. Маленькі гриби можна залишити цілими. Залийте гриби водою, додайте лимонну кислоту, доведіть до кипіння і варіть 5 хвилин. Потім відкиньте їх на друшляк і промийте. У каструлі закип’ятіть воду з сіллю, лавровим листом, духмяним перцем і гвоздикою. Додайте гриби в маринад і варіть ще 20 хвилин. За хвилину до завершення влийте яблучний оцет. Розкладіть гарячі гриби разом із маринадом у стерилізовані банки та щільно закрийте. Залиште до повного охолодження.

Важливо! Для таких заготовок банки мають бути стерильними, а гриби – добре очищеними та провареними.