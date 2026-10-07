Почему маринованные белые грибы получаются такими насыщенными даже без большого количества специй? Дело не только в маринаде, но и в самом грибе, который от природы обладает ярко выраженным вкусом умами, рассказывает YouTube-канал "Карпатские шкварки".

Как вкусно замариновать белые грибы на зиму?

Время: 40 минут + охлаждение

40 минут + охлаждение Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 килограмм белых грибов;

– пол чайной ложки лимонной кислоты;

– 900 миллилитров воды;

– 30 граммов соли;

– 6 столовых ложек яблочного уксуса;

– 3 лавровых листа;

– 6 горошин душистого перца;

– 1 гвоздика.

Как замариновать белые грибы: смотрите видео

Приготовление:

Очистите грибы от мусора, промойте их и нарежьте средними кусочками. Мелкие грибы можно оставить целыми. Залейте грибы водой, добавьте лимонную кислоту, доведите до кипения и варите 5 минут. Затем откиньте их на дуршлаг и промойте. В кастрюле вскипятите воду с солью, лавровым листом, душистым перцем и гвоздикой. Добавьте грибы в маринад и варите еще 20 минут. За минуту до окончания варки влейте яблочный уксус. Разложите горячие грибы вместе с маринадом по стерилизованным банкам и плотно закройте. Оставьте до полного остывания.

Важно! Для таких заготовок банки должны быть стерильными, а грибы – хорошо очищенными и проваренными.