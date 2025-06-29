Ви будете готувати їх так ціле літо: кабачкові млинці – легко і швидко для всієї сімʼї

Приготувати улюблені кабачки можна в безліч способів. Однак коли витрачати час та зусилля не хочеться – млинці стануть ідеальним рішенням для цього завдання.

Ці млинці такі смачні, що завжди зникають зі столу до останнього шматочка, особливо, якщо подати їх зі сметаною або соусом на її основі. 24 Канал пропонує зберегти цей рецепт літа від порталу "Смачненьке".

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Рецепт млинців з кабачків

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 великий кабачок;

– 2 яйця;

– 100 грамів сиру фета;

– 5 – 7 столових ложок борошна;

– сіль та перець до смаку;

– зелена цибуля;

– свіжа мʼята.

Приготування:

Кабачок дрібно нарізаємо та віджимаємо руками. Додаємо дрібно нарізану цибулю та решту інгредієнтів, добре перемішуємо. Просіюємо у суміш борошно і ще раз добре перемішуємо. Розігріваємо сковорідку, викладаємо млинці та смажимо з двох сторін до золотистої скоринки. Найкраще подавати зі сметаною та зеленню.

Смачного!

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