Поєднання тонких еластичних млинців, ніжної ванільно-сирної начинки та кисло-солодкого вишневого соусу здатне перетворити звичний домашній сніданок на вишуканий десерт.

Завдяки замішуванню тіста на гарячому молоці млинці виходять напрочуд еластичними, не рвуться під час загортання і мають приємний вершковий смак. Ароматна вишня з цілими ягодами додає приємної кислинки, білий йогуртовий крем робить подачу делікатною, а подрібнені фісташки створюють яскравий колірний акцент і приємний хрускіт.

Як приготувати млинці з сиром та фісташками?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 5

Інгредієнти:

для млинців:

– 3 курячі яйця;

– 2 – 3 столові ложки цукру;

– 480 мілілітрів гарячого молока;

– 160 грамів пшеничного борошна;

– 40 грамів вершкового масла;

для сирної начинки:

– 400 грамів кисломолочного сиру;

– 2 – 3 столові ложки сметани;

– 2 столові ложки цукрової пудри;

– 1 чайна ложка ванільного цукру; для вишневого соусу:

– 300 грамів вишні без кісточок (свіжої або розмороженої);

– 2 – 3 столові ложки цукру;

– 1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю;

– 2 столові ложки холодної питної води;

для подачі та декору:

– 150 грамів густого грецького йогурту або сметани;

– 1 столова ложка цукрової пудри;

– 30 грамів очищених несолоних фісташок.

Приготування: