Тонкі млинці на гарячому молоці з ванільним сиром і вишнями: безпрограшний рецепт на початок дня
Поєднання тонких еластичних млинців, ніжної ванільно-сирної начинки та кисло-солодкого вишневого соусу здатне перетворити звичний домашній сніданок на вишуканий десерт.
Завдяки замішуванню тіста на гарячому молоці млинці виходять напрочуд еластичними, не рвуться під час загортання і мають приємний вершковий смак. Ароматна вишня з цілими ягодами додає приємної кислинки, білий йогуртовий крем робить подачу делікатною, а подрібнені фісташки створюють яскравий колірний акцент і приємний хрускіт.
Як приготувати млинці з сиром та фісташками?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 5
Інгредієнти:
для млинців:
– 3 курячі яйця;
– 2 – 3 столові ложки цукру;
– 480 мілілітрів гарячого молока;
– 160 грамів пшеничного борошна;
– 40 грамів вершкового масла;
для сирної начинки:
– 400 грамів кисломолочного сиру;
– 2 – 3 столові ложки сметани;
– 2 столові ложки цукрової пудри;
– 1 чайна ложка ванільного цукру; для вишневого соусу:
– 300 грамів вишні без кісточок (свіжої або розмороженої);
– 2 – 3 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю;
– 2 столові ложки холодної питної води;
для подачі та декору:
– 150 грамів густого грецького йогурту або сметани;
– 1 столова ложка цукрової пудри;
– 30 грамів очищених несолоних фісташок.
Приготування:
- У глибокій мисці збийте курячі яйця із цукром до однорідності, всипте просіяне пшеничне борошно та ретельно перемішайте вінчиком, щоб не залишилося жодної грудочки.
- Поступово, тонкою цівкою влийте гаряче молоко, безперервно помішуючи тісто, після чого додайте заздалегідь розтоплене й трохи охолоджене вершкове масло.
- Випікайте тонкі рум'яні млинці на добре розігрітій сковороді з обох боків до легкого золотистого відтінку.
- Для начинки з'єднайте кисломолочний сир зі сметаною, цукровою пудрою та ванільним цукром, а якщо сир має виражену зернистість – ретельно перебийте масу занурювальним блендером до ідеально гладкої, шовковистої кремової консистенції.
- Вишні без кісточок викладіть у невеликий сотейник, засипте цукром і прогрівайте на середньому вогні 5 – 7 хвилин, щоб ягоди пустили сік, але зберегли форму.
- В окремій піалі розмішайте кукурудзяний крохмаль у 2 столових ложках холодної води, влийте суміш до гарячих вишень, безперервно помішуючи, проваріть 1 – 2 хвилини до загустіння та зніміть із плити для охолодження.
- Окремо змішайте густий грецький йогурт або сметану з цукровою пудрою для отримання ніжного білого крему.
- На край кожного млинця викладіть по 1 – 2 столові ложки сирної начинки й обережно згорніть акуратними трубочками або конвертиками.
- Перекладіть млинці на порційні тарілки, полийте білим йогуртовим кремом, зверху щедро викладіть охолоджений вишневий соус із цілими ягодами та безпосередньо перед подачею посипте дрібно посіченими фісташками, щоб горіхи залишилися максимально хрусткими.