Отличная идея для завтрака / Коллаж 24 Канала
Сочетание тонких эластичных блинчиков, нежной ванильно-творожной начинки и кисло-сладкого вишневого соуса способно превратить привычный домашний завтрак в изысканный десерт.
Благодаря замешиванию теста на горячем молоке блины получаются удивительно эластичными, не рвутся при заворачивании и обладают приятным сливочным вкусом. Ароматная вишня с целыми ягодами придает приятную кислинку, белый йогуртовый крем делает подачу деликатной, а измельченные фисташки создают яркий цветовой акцент и приятный хруст.
Как приготовить блины с творогом и фисташками?
- Время: 45 минут
- Порций: 5
Ингредиенты:
для блинов:
– 3 куриных яйца;
– 2 – 3 столовые ложки сахара;
– 480 миллилитров горячего молока;
– 160 граммов пшеничной муки;
– 40 граммов сливочного масла;
для творожной начинки:
– 400 граммов творога;
– 2 – 3 столовые ложки сметаны;
– 2 столовые ложки сахарной пудры;
– 1 чайная ложка ванильного сахара; для вишневого соуса:
– 300 граммов вишни без косточек (свежей или размороженной);
– 2 – 3 столовые ложки сахара;
– 1 чайная ложка кукурузного крахмала;
– 2 столовые ложки холодной питьевой воды;
для подачи и украшения:
– 150 граммов густого греческого йогурта или сметаны;
– 1 столовая ложка сахарной пудры;
– 30 граммов очищенных несоленых фисташек.
Приготовление:
- В глубокой миске взбейте куриные яйца с сахаром до однородной массы, всыпьте просеянную пшеничную муку и тщательно перемешайте венчиком, чтобы не осталось ни одного комочка.
- Постепенно, тонкой струйкой влейте горячее молоко, непрерывно помешивая тесто, после чего добавьте заранее растопленное и немного охлажденное сливочное масло.
- Выпекайте тонкие румяные блины на хорошо разогретой сковороде с обеих сторон до легкого золотистого оттенка.
- Для начинки смешайте творог со сметаной, сахарной пудрой и ванильным сахаром, а если творог имеет выраженную зернистость – тщательно взбейте массу погружным блендером до идеально гладкой, шелковистой кремовой консистенции.
- Вишни без косточек выложите в небольшой сотейник, засыпьте сахаром и прогревайте на среднем огне 5 – 7 минут, чтобы ягоды пустили сок, но сохранили форму.
- В отдельной миске размешайте кукурузный крахмал в 2 столовых ложках холодной воды, влейте смесь в горячие вишни, непрерывно помешивая, проварите 1 – 2 минуты до загустения и снимите с плиты для остывания.
- Отдельно смешайте густой греческий йогурт или сметану с сахарной пудрой, чтобы получился нежный белый крем.
- На край каждого блинчика выложите по 1 – 2 столовые ложки творожной начинки и аккуратно сверните в трубочки или конвертики.
- Переложите блины на порционные тарелки, полейте белым йогуртовым кремом, сверху щедро выложите охлажденный вишневый соус с целыми ягодами и непосредственно перед подачей посыпьте мелко нарезанными фисташками, чтобы орехи остались максимально хрустящими.
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