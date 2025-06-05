Комора є не у всіх: чи можна зберігати сиру картоплю в холодильнику

Картопля – це той продукт, який входить у повсякденний раціон всіх українців. Однак не у всіх є темне прохолодне місце, щоб зберігати її впродовж тривалого часу.

Якщо зберігати картоплю неналежним чином, то її смак та текстура зазнають трансформацій. Яких правил дотримуватися при зберіганні коренеплоду – розповідає 24 Канал з посиланням на Good Housekeeping.

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Як правильно зберігати картоплю

Найперше – у жодному разі не можна зберігати картоплю у пакеті. Вона повинна "дихати", інакше почне псуватися.

Що стосується температури, то картопля любить прохолоду, але не холод. Якщо поставити її на тривалий час у холодильник, то крохмаль перетвориться на цукор. В результаті картопля стане мʼякою, борошнистою та втратить свій смак.

Тому, якщо у вас немає комори або іншого прохолодного місця для зберігання картоплі, то краще не купувати її "з запасом". Інакше один з найулюбленіших продуктів стане небезпечним для здоровʼя.

Не всі роблять це правильно: як потрібно зберігати мелену каву.