Звучить як божевілля, але це працює: секрет ідеального тіста для піци від неаполітанців

Правильний температурний режим під час вимішування тіста вирішує все. Саме він не дає дріжджам спрацювати завчасно і дозволяє клейковині сформувати ідеальну пружну структуру.

Лід у тісті для піци працює не як дивний кухонний трюк, а як спосіб тримати температуру замісу в межах, комфортних для дріжджів і клейковини. Саме тому в професійній випічці інколи додають лід або дуже холодну воду.

Як лід впливає на тісто?

Під час замішування тісто нагрівається через тертя, а це впливає і на дріжджі, і на структуру клейковини. Якщо рідина занадто тепла, дріжджі можуть "перегоріти", а якщо надто холодна – бродіння сповільниться.

Лід дає змогу втримати баланс: він тане поступово, знижує температуру замісу й допомагає отримати м’якшу, еластичнішу основу. Це особливо корисно, коли тісто довго вимішують вручну або в техніці, яка легко його перегріває.

Насолода, яка підкорила світ / Фото Pixabay

Навіщо це робити на практиці?

Холодне тісто менше липне, краще розкочується і зберігає стабільнішу структуру. Крім того, повільніше бродіння може дати більше ароматів у готовій основі.

Зверніть увагу! Лід не варто додавати "на око" у великих кількостях. Його використовують як заміну частини води, щоб не зупинити бродіння і не зробити тісто занадто жорстким.

Як правильно додавати лід?

Найпростіше – замінити частину води в рецепті на колотий лід. Якщо рецепт передбачає 200 мілілітрів води, можна взяти 100 мілілітрів холодної води й 100 грамів льоду.

Лід додають на самому початку замішування, щоб він рівномірно розійшовся по тісту. Якщо основа все ж підходить повільно, їй просто потрібно більше часу в теплому місці.