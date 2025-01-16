Кулінарна хитрість, яка відіграє важливу роль: для чого в тісто додавати горілку

Досвідчені господині діляться кулінарним секретом, який полягає у додаванні горілки в тісто. Ця техніка покращує текстуру і смак випічки, в результаті чого результат – ніжний і пухкий.

Додавання горілки до тіста – секрет отримання смачної випічки, передає 24 Канал. Як правильно додавати горілку до тіста і для чого – далі у матеріалі.

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Як горілка впливає на випічку

Горілка слугує ефективним розпушувачем у випічці. Лише ложка цього алкогольного напою підсилює смак тіста, в результаті чого випічка виходить смачнішою. Ця добавка не тільки покращує текстуру булочок, завдяки чому вони ефективніше пропікаються, але й сприяє більш хрусткій скоринці випічки.

Крім того, дріжджове тісто стає помітно пухкішим і повітрянішим, тоді як бездріжджове – набуває легшої консистенції.

Цей метод також допомагає запобігти висиханню та черствінню, гарантуючи, що випічка буде краще пропікатися і мати рівний вигляд. Деякі господині також обирають коньяк, як альтернативу.

Як додавати горілку в тісто: 3 основні правила

Додавати горілку треба в тісто, що піднялося, з подальшим додаванням яєць і вершкового масла, перш ніж вводити в суміш борошно. Горілку у бездріжджове тісто слід додавати під час замішування. Після цього суміші дають відпочити протягом певного часу. Для випічки необхідна мінімальна кількість горілки – на кожен кілограм тіста рекомендується лише одна столова ложка спирту.

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