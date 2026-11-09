Ідеальні кубики для олів'є та вінегрету: секретний кулінарний трюк для варіння картоплі

Приготування відвареної картоплі кубиками для святкових салатів на зразок олів'є чи вінегрету часто закінчується розчаруванням. Варто лише злити окріп, як замість охайних рівних часточок у друшляку утворюється безформне липке пюре з оббитими краями.

Багато хто намагається варити бульби в мундирах і лише потім нарізати, але такий метод вимагає довгого охолодження й часто дає нерівномірну нарізку. Проте професійні кухарі давно використовують хімічну властивість кислого середовища.

Додавання невеликої кількості звичайного столового або яблучного оцту в холодну воду безпосередньо перед нагріванням зміцнює пектинові волокна картопляних стінок. Завдяки цьому зовнішній шар кубика моментально "схоплюється" й тримає жорсткий каркас під час кипіння, тоді як серцевина залишається м'якою, розсипчастою та ніжною. При правильному дозуванні оцтовий запах повністю вивітрюється з парою, залишаючи лише бездоганну геометрію нарізки.

Як зварити ідеальну картоплю на салат?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма очищеної картоплі щільних сортів;

– 2 літри холодної питної води;

– 1 столова ложка 9% столового оцту або майже 2 столові ложки 6% яблучного оцту;

– 1 столова ложка кам'яної солі.

Приготування: