Чим шеф-кухарі змащують стейк: простий трюк для рум’яної скоринки

Соковитий стейк з ідеальною скоринкою – це не надто складно. Важливо лише знати кілька секретів, які вирішують усе.

Майонез на стейку звучить незвично, але саме він допомагає м’ясу краще тримати спеції та швидше братися рум’яною скоринкою. Йдеться не про заміну смаку, а про простий спосіб отримати кращий результат без зайвого пересушування.

Що саме робить майонез

За словами Джеремі Йодера, майонез допомагає сухим спеціям краще триматися на м’ясі, а не залишатися на решітці гриля. Це особливо корисно, коли стейк приправляють лише сіллю та меленим перцем або додають інші спеції.

Другий бонус – швидше підрум’янення. Майонез містить олію та білок, а покупні варіанти часто ще й цукор, тож поверхня м’яса активніше реагує в процесі Майяра.

Ідеальний результат без зусиль / Фото Pixabay

Коли цей трюк підходить найкраще

Найкраще він працює з піснішими шматками: фланк-стейком, стейком з вирізки, баветтом і кругляком. У них менше жиру, тому отримати гарну скоринку без пересмаження складніше.

А ось для мармурових шматків, як-от рібай, майонез уже не так потрібен. Там достатньо власного жиру, тож додатковий шар лише завадить.

Як правильно наносити майонез

Йодер радить починати зі столової ложки й за потреби додавати ще. Шар має бути тонким, майже непомітним – достатньо просто злегка покрити поверхню пензликом.

Саме така плівка допомагає м’ясу рівномірніше підрум’янитися, особливо на грилі, в аерогрилі, під інфрачервоним пальником або під грилем духовки. На смак стейк не стає майонезним, зате виходить помітно смачнішим і красивішим.

Чому майонез узагалі працює

Майонез – це емульсія, де краплі жиру стабілізуються завдяки яєчному жовтку. Саме він містить речовини з емульгувальними властивостями, зокрема ліпопротеїни та фосфоліпіди, тому суміш не розшаровується так швидко.

До того ж майонез може працювати ще й тому, що в ньому є не лише жовток, а й інші компоненти, які допомагають м’ясу краще підрум’янюватися.