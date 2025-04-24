На вагу золота: яка кава найдорожча у світі й до чого тут слони

Копі Лювак довгий час утримував титул найдорожчої кави у світі. Однак, у 2023 році з'явилася серйозна конкуренція у вигляді кави сорту Black Ivory, ціна на яку може сягати 3 000 доларів за кілограм.

Виняткову якість продукту можна пояснити не тільки унікальними умовами вирощування, але й інноваційною технологією виробництва. 24 Канал розповідає про один з найдорожчих сортів кави у світі та в чому його особливість.

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Black Ivory Coffee – найдорожча кава у світі

Таїланд є батьківщиною кави Black Ivory, відомої як найдорожчої у світі. Її ціна сягає 3 000 доларів за кілограм.

Унікальний процес виробництва сприяє такій високій вартості. Кавові зерна проковтують слони, де вони проходять процес ферментації в шлунково-кишковому тракті тварин протягом приблизно 2 днів, перетравлюючись разом із цукровою тростиною та фруктами.

Після того, як слони випорожнюються, працівники ферми збирають екскременти, витягуючи неперетравлені боби, які потім ретельно миють, сушать і перемелюють.

Найдорожча кава у світі, виготовлена зі слонячого посліду, має особливий смак та аромат. Він виникає завдяки шлунковому соку тварини, який ефективно позбавляє кавові зерна білків, що і відповідають за гіркуваті нотки напою. В результаті навіть найміцніші варіанти кави мають напрочуд м'який смак, наповнений відтінками кориці, бузини, спецій, шоколаду та тютюну.



Найдорожча у світі кава виготовляється з посліду слонів / Фото Unsplash

Чому найдорожча кава настільки високо цінується

Найдорожча у світі кава, отримана з екскрементів тварин, виробляється у вкрай обмеженій кількості. Наприклад, для виробництва лише одного кілограма зерен сорту Black Ivory Coffee слону потрібно з'їсти до 30 кілограмів свіжих ягід.

Крім того, перероблення цих преміальних сортів створює значні труднощі, що ще більше підвищує їхню вартість. Такі фактори, як місце розташування та методи вирощування, також відіграють вирішальну роль у визначенні кінцевої ціни напою.

Деякі кавові плантації розташовані у важкодоступних місцях, таких як віддалені гірські райони та ізольовані острови. Як наслідок, зерно, вирощене в цих регіонах, має вищу ціну.

Звісно, підвищує ринкову вартість і винятковий смак та аромат преміальних сортів кави.

А про найдорожчу спецію 24 Канал писав раніше.