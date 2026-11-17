Ніжна, мов суфле, без жодної крупинки: секрет ідеальної сирної запіканки, яка не осідає
Справжня домашня сирна запіканка нагадує ніжний вершковий чизкейк лише тоді, коли тісто має бездоганно гладку кремову структуру без сухості та сирних грудочок.
Головний секрет такого результату криється не в екзотичних добавках, а в дотриманні простого правила: усі продукти мають завчасно зігрітися до кімнатної температури перед змішуванням. Коли сир, яйця та сметана мають однакову температуру, білки й жири з'єднуються в однорідну емульсію значно швидше та не розшаровуються під час нагрівання в духовці.
А заміна важкого борошна чи манки на кукурудзяний крохмаль делікатно стабілізує масу, дозволяючи десерту залишатися повітряним і тримати чітку форму навіть після охолодження.
Як спекти повітряну сирну запіканку?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 440 грамів кисломолочного сиру;
– 130 грамів густої сметани або натурального йогурту;
– 2 курячі яйця;
– 50 грамів білого цукру;
– 25 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 1 дрібка кам'яної солі;
для подачі за бажанням:
– 2 столові ложки згущеного молока;
– 100 грамів свіжих або розморожених ягід.
Приготування:
- Заздалегідь дістаньте кисломолочний сир, яйця та сметану з холодильника на 30 – 40 хвилин, щоб усі продукти нагрілися до кімнатної температури, після чого складіть їх у глибоку чашу разом із цукром, ванільним цукром, дрібкою солі та кукурудзяним крохмалем.
- Ретельно перебийте всі інгредієнти занурювальним блендером до абсолютно гладкої, однорідної кремової маси без жодної сирної крупинки.
- Дно та бортики форми для випікання застеліть пергаментним папером і акуратно перелийте підготовлену сирну суміш, розрівнявши верх лопаткою.
- Поставте форму в розігріту до 180 градусів духовку на 30 – 40 хвилин, доки поверхня запіканки не вкриється апетитною золотистою скоринкою, а серединка не перестане тремтіти.
- Дайте десерту повністю охолонути у формі, наріжте на порційні шматочки й подавайте зі згущеним молоком та ягодами.