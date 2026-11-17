Простий рецепт ніжної запіканки / Pixabay
Справжня домашня сирна запіканка нагадує ніжний вершковий чизкейк лише тоді, коли тісто має бездоганно гладку кремову структуру без сухості та сирних грудочок.
Головний секрет такого результату криється не в екзотичних добавках, а в дотриманні простого правила: усі продукти мають завчасно зігрітися до кімнатної температури перед змішуванням. Коли сир, яйця та сметана мають однакову температуру, білки й жири з'єднуються в однорідну емульсію значно швидше та не розшаровуються під час нагрівання в духовці.
А заміна важкого борошна чи манки на кукурудзяний крохмаль делікатно стабілізує масу, дозволяючи десерту залишатися повітряним і тримати чітку форму навіть після охолодження.
Як спекти повітряну сирну запіканку?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 440 грамів кисломолочного сиру;
– 130 грамів густої сметани або натурального йогурту;
– 2 курячі яйця;
– 50 грамів білого цукру;
– 25 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 1 дрібка кам'яної солі;
для подачі за бажанням:
– 2 столові ложки згущеного молока;
– 100 грамів свіжих або розморожених ягід.
Приготування:
- Заздалегідь дістаньте кисломолочний сир, яйця та сметану з холодильника на 30 – 40 хвилин, щоб усі продукти нагрілися до кімнатної температури, після чого складіть їх у глибоку чашу разом із цукром, ванільним цукром, дрібкою солі та кукурудзяним крохмалем.
- Ретельно перебийте всі інгредієнти занурювальним блендером до абсолютно гладкої, однорідної кремової маси без жодної сирної крупинки.
- Дно та бортики форми для випікання застеліть пергаментним папером і акуратно перелийте підготовлену сирну суміш, розрівнявши верх лопаткою.
- Поставте форму в розігріту до 180 градусів духовку на 30 – 40 хвилин, доки поверхня запіканки не вкриється апетитною золотистою скоринкою, а серединка не перестане тремтіти.
- Дайте десерту повністю охолонути у формі, наріжте на порційні шматочки й подавайте зі згущеним молоком та ягодами.
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