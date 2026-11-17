Головний секрет такого результату криється не в екзотичних добавках, а в дотриманні простого правила: усі продукти мають завчасно зігрітися до кімнатної температури перед змішуванням. Коли сир, яйця та сметана мають однакову температуру, білки й жири з'єднуються в однорідну емульсію значно швидше та не розшаровуються під час нагрівання в духовці.

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А заміна важкого борошна чи манки на кукурудзяний крохмаль делікатно стабілізує масу, дозволяючи десерту залишатися повітряним і тримати чітку форму навіть після охолодження.

Як спекти повітряну сирну запіканку?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 440 грамів кисломолочного сиру;

– 130 грамів густої сметани або натурального йогурту;

– 2 курячі яйця;

– 50 грамів білого цукру;

– 25 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 1 дрібка кам'яної солі;

для подачі за бажанням:

– 2 столові ложки згущеного молока;

– 100 грамів свіжих або розморожених ягід.

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Приготування: