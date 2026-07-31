Знаменитий маковий пиріг на Маковія: ніжний святковий десерт із хрусткою крихтою
Маковий пиріг на Маковія — це той випадок, коли проста домашня випічка виглядає по-справжньому святково. У ньому є все, за що люблять такі десерти: ніжна сирно-макова начинка, розсипчаста основа та хрустка крихта зверху.
Маковий пиріг на свято часто зникає зі столу швидше, ніж встигає охолонути. І це легко пояснити: у ньому поєднуються розсипчаста основа, ніжна сирно-макова начинка та хрустка верхівка.
Чому мак у випічці такий важливий?
Макове насіння – не декоративна дрібниця, а повноцінний смаковий акцент. Саме тому його давно використовують у пирогах, рулетах і начинках, а в цьому рецепті воно працює разом із сиром і манною крупою, створюючи щільну, але ніжну текстуру.
Є й цікаве історичне тло: мак культивували ще в Давньому Єгипті, а його насіння згадується в медичному папірусі Еберса. Тож у святковому пирозі є не лише традиція, а й дуже давня кулінарна історія.
Як приготувати маковий пиріг?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
основа:
– 300 грамів борошна;
– пів чайної ложки розпушувача;
– 100 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 130 грамів вершкового масла;
начинка:
– 100 грамів вершкового масла;
– 700 мілілітрів молока;
– 150 грамів цукру;
– 100 грамів манної крупи;
– 150 грамів маку;
– 250 грамів кисломолочного сиру;
– 1 яйце.
Приготування:
- Борошно змішайте з розпушувачем, цукром і ванільним цукром.
- Додайте натерте холодне вершкове масло та перетріть усе в дрібну крихту.
- Дві третини крихти викладіть у форму, сформувавши дно та бортики, після чого поставте її в холодильник.
- Для начинки розтопіть вершкове масло, влийте молоко, додайте цукор і доведіть до кипіння.
- Всипте манну крупу та мак, проваріть близько 30 секунд і трохи охолодіть.
- Сир збийте з яйцем до однорідності та змішайте з маковою масою.
- Начинку рівномірно викладіть на основу, зверху посипте крихтою, що залишилася, та випікайте при 180 °C приблизно 1 годину.
- Готовий пиріг повністю охолодіть, після чого наріжте та подавайте до столу.
На що звернути увагу під час випікання?
У цьому рецепті важливо дати пирогу повністю охолонути перед нарізанням. Саме так начинка краще тримає форму, а шматки виходять акуратними. Гарячий пиріг може здаватися м'яким і нестійким, але після охолодження структура стає щільнішою.
Ще один важливий момент – крихта з масла та борошна. Вона дає не лише основу, а й ту саму апетитну хрусткість зверху, яка робить десерт більш об'ємним на смак.