Маковий пиріг на свято часто зникає зі столу швидше, ніж встигає охолонути. І це легко пояснити: у ньому поєднуються розсипчаста основа, ніжна сирно-макова начинка та хрустка верхівка.

Чому мак у випічці такий важливий?

Макове насіння – не декоративна дрібниця, а повноцінний смаковий акцент. Саме тому його давно використовують у пирогах, рулетах і начинках, а в цьому рецепті воно працює разом із сиром і манною крупою, створюючи щільну, але ніжну текстуру.

Є й цікаве історичне тло: мак культивували ще в Давньому Єгипті, а його насіння згадується в медичному папірусі Еберса. Тож у святковому пирозі є не лише традиція, а й дуже давня кулінарна історія.

Як приготувати маковий пиріг?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

основа:

– 300 грамів борошна;

– пів чайної ложки розпушувача;

– 100 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 130 грамів вершкового масла;

начинка:

– 100 грамів вершкового масла;

– 700 мілілітрів молока;

– 150 грамів цукру;

– 100 грамів манної крупи;

– 150 грамів маку;

– 250 грамів кисломолочного сиру;

– 1 яйце.

Приготування:

Борошно змішайте з розпушувачем, цукром і ванільним цукром. Додайте натерте холодне вершкове масло та перетріть усе в дрібну крихту. Дві третини крихти викладіть у форму, сформувавши дно та бортики, після чого поставте її в холодильник. Для начинки розтопіть вершкове масло, влийте молоко, додайте цукор і доведіть до кипіння. Всипте манну крупу та мак, проваріть близько 30 секунд і трохи охолодіть. Сир збийте з яйцем до однорідності та змішайте з маковою масою. Начинку рівномірно викладіть на основу, зверху посипте крихтою, що залишилася, та випікайте при 180 °C приблизно 1 годину. Готовий пиріг повністю охолодіть, після чого наріжте та подавайте до столу.

На що звернути увагу під час випікання?

У цьому рецепті важливо дати пирогу повністю охолонути перед нарізанням. Саме так начинка краще тримає форму, а шматки виходять акуратними. Гарячий пиріг може здаватися м'яким і нестійким, але після охолодження структура стає щільнішою.

Ще один важливий момент – крихта з масла та борошна. Вона дає не лише основу, а й ту саму апетитну хрусткість зверху, яка робить десерт більш об'ємним на смак.