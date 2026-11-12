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12 листопада, 13:20
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Коренеплоди ще кращі за гарбуз: ресторанний суп із селери та пастернаку

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Коли з настанням листопадових холодів звичні гарбузові супи остаточно приїдаються, на перший план виходять недооцінені білі коренеплоди – корінь селери та пастернак.

Саме пізньої осені після перших заморозків пастернак накопичує максимум природних цукрів, розкриваючи ніжний солодкувато-горіховий букет, а корінь селери додає страві благородної пряності та густої оксамитової структури без використання картоплі чи загусників. 

Поєднання цих 2 овочів у форматі крем-супу створює вишукану ресторанну страву білосніжного кольору з глибоким зігрівальним смаком. Щоб підкреслити делікатну вершкову солодкість коренеплодів, готову порцію доповнюють контрастними хрусткими топінгами – підрум'яненими смужками копченого бекону, підсушеними волоськими горіхами або краплею ароматної трюфельної чи гарбузової олії.

Як приготувати крем-суп із селери та пастернаку? 

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– 400 грамів очищеного кореня селери; 
– 300 грамів очищеного кореня пастернаку; 
– 1 велика біла або ріпчаста цибулина; 
– 2 зубчики часнику;
Бульйон, жири та вершки: 
– 800 мілілітрів овочевого або курячого бульйону; 
– 150 мілілітрів кулінарних вершків 20% жирності; 
– 30 грамів вершкового масла 82% жирності; 
– 1 столова ложка оливкової олії; 
Прянощі та подача: 
– 1/4 чайної ложки тертого мускатного горіха; 
– 1 дрібка кам'яної солі; 
– 1 дрібка свіжозмеленого білого або чорного перцю; 
– 4 смужки копченого бекону для хрусткої подачі за бажанням. 

Приготування: 

  1. Очищені корінь селери та пастернак наріжте однаковим середнім кубиком із гранню приблизно 2 сантиметри, щоб овочі проварилися одночасно, а цибулю та часник подрібніть довільними скибочками.
  2. У каструлі з товстим дном розтопіть вершкове масло разом із 1 столовою ложкою оливкової олії на помірному вогні.
  3. Викладіть цибулю з часником і пасеруйте протягом 3 – 4 хвилин до прозорості та м'якості, не допускаючи підгоряння, щоб суп зберіг чистий світлий відтінок.
  4. Додайте в каструлю кубики селери та пастернаку, перемішайте з ароматною олією та прогрівайте все разом ще 4 – 5 хвилин, дозволяючи коренеплодам карамелізувати природні цукри.
  5. Влийте 800 мілілітрів гарячого бульйону так, щоб рідина ледь покривала овочі, доведіть до кипіння, зменште нагрів до мінімального, накрийте кришкою та варіть 18 – 20 хвилин до повної м'якості шматочків пастернаку та селери.
  6. Тим часом на сухій сковороді обсмажте тонкі смужки бекону до стану хрустких чіпсів і перекладіть на паперовий рушник для видалення зайвого жиру.
  7. Зніміть каструлю з вогню, перебийте суп занурним блендером до ідеально гладкої глянцевої консистенції без жодної крупинки.
  8. Влийте 150 мілілітрів теплих вершків, всипте сіль, перець і тертий мускатний горіх, перемішайте та прогрійте на слабкому вогні ще 1 – 2 хвилини, не доводячи до кипіння.
  9. Розлийте гарячий оксамитовий суп по глибоких тарілках, прикрасьте зверху шматочками хрусткого бекону або обсмаженими горіхами та одразу подавайте до столу зі свіжим підсушеним багетом.

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