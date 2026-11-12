Коренеплоди ще кращі за гарбуз: ресторанний суп із селери та пастернаку

Коли з настанням листопадових холодів звичні гарбузові супи остаточно приїдаються, на перший план виходять недооцінені білі коренеплоди – корінь селери та пастернак.

Саме пізньої осені після перших заморозків пастернак накопичує максимум природних цукрів, розкриваючи ніжний солодкувато-горіховий букет, а корінь селери додає страві благородної пряності та густої оксамитової структури без використання картоплі чи загусників.

Поєднання цих 2 овочів у форматі крем-супу створює вишукану ресторанну страву білосніжного кольору з глибоким зігрівальним смаком. Щоб підкреслити делікатну вершкову солодкість коренеплодів, готову порцію доповнюють контрастними хрусткими топінгами – підрум'яненими смужками копченого бекону, підсушеними волоськими горіхами або краплею ароматної трюфельної чи гарбузової олії.

Як приготувати крем-суп із селери та пастернаку?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів очищеного кореня селери;

– 300 грамів очищеного кореня пастернаку;

– 1 велика біла або ріпчаста цибулина;

– 2 зубчики часнику;

Бульйон, жири та вершки:

– 800 мілілітрів овочевого або курячого бульйону;

– 150 мілілітрів кулінарних вершків 20% жирності;

– 30 грамів вершкового масла 82% жирності;

– 1 столова ложка оливкової олії;

Прянощі та подача:

– 1/4 чайної ложки тертого мускатного горіха;

– 1 дрібка кам'яної солі;

– 1 дрібка свіжозмеленого білого або чорного перцю;

– 4 смужки копченого бекону для хрусткої подачі за бажанням.

Приготування: