Корнеплоды еще лучше тыквы: ресторанный суп из сельдерея и пастернака

Осенний суп из сельдерея / ProMenu
Когда с наступлением ноябрьских холодов привычные тыквенные супы окончательно надоедают, на первый план выходят недооцененные белые корнеплоды – корень сельдерея и пастернак.
Именно поздней осенью, после первых заморозков, пастернак накапливает максимальное количество природных сахаров, раскрывая нежный сладковато-ореховый букет, а корень сельдерея придает блюду благородную пряность и густую бархатистую текстуру без использования картофеля или загустителей.
Сочетание этих двух овощей в виде крем-супа создает изысканное ресторанное блюдо белоснежного цвета с глубоким согревающим вкусом. Чтобы подчеркнуть деликатную сливочную сладость корнеплодов, готовую порцию дополняют контрастными хрустящими топпингами – подрумяненными полосками копченого бекона, подсушенными грецкими орехами или каплей ароматного трюфельного или тыквенного масла.
Как приготовить крем-суп из сельдерея и пастернака?
- Время приготовления: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов очищенного корня сельдерея;
– 300 граммов очищенного корня пастернака;
– 1 большая белая или репчатая луковица;
– 2 зубчика чеснока; бульон,
жиры и сливки:
– 800 миллилитров овощного или куриного бульона;
– 150 миллилитров кулинарных сливок 20% жирности;
– 30 граммов сливочного масла 82% жирности;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
специи и подача:
– 1/4 чайной ложки тертого мускатного ореха;
– 1 щепотка каменной соли;
– 1 щепотка свежемолотого белого или черного перца;
– 4 полоски копченого бекона для хрустящей подачи по желанию.
Приготовление:
- Очищенные корень сельдерея и пастернак нарежьте одинаковыми кубиками среднего размера со стороной примерно 2 сантиметра, чтобы овощи проварились одновременно, а лук и чеснок измельчите произвольными ломтиками.
- В кастрюле с толстым дном растопите сливочное масло вместе с 1 столовой ложкой оливкового масла на умеренном огне.
- Выложите лук с чесноком и пассеруйте в течение 3–4 минут до прозрачности и мягкости, не допуская подгорания, чтобы суп сохранил чистый светлый оттенок.
- Добавьте в кастрюлю кубики сельдерея и пастернака, перемешайте с ароматным маслом и прогревайте все вместе еще 4–5 минут, позволяя корнеплодам карамелизовать природные сахара.
- Влейте 800 миллилитров горячего бульона так, чтобы жидкость едва покрывала овощи, доведите до кипения, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и варите 18–20 минут до полной мягкости кусочков пастернака и сельдерея.
- Тем временем на сухой сковороде обжарьте тонкие полоски бекона до состояния хрустящих чипсов и переложите на бумажное полотенце для удаления лишнего жира.
- Снимите кастрюлю с огня, измельчите суп погружным блендером до идеально гладкой глянцевой консистенции без единой крупинки.
- Влейте 150 миллилитров теплых сливок, добавьте соль, перец и тертый мускатный орех, перемешайте и прогрейте на слабом огне еще 1–2 минуты, не доводя до кипения.
- Разлейте горячий бархатистый суп по глубоким тарелкам, украсьте сверху кусочками хрустящего бекона или обжаренными орехами и сразу подавайте к столу со свежим подсушенным багетом.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии