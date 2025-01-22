Ця страва зробить свято: казкова паелья з куркою та морепродуктами

Іспанські господині полюбляють експерименти, коли готують паелью. Деякі з них такі вдалі, що заслуговують на особливу увагу.

Паелья з куркою та морепродуктами – це страва, якою так пишаються іспанські господині з Майорки. І це не дивно, адже вона дарує просто неймовірний кулінарний досвід. 24 Канал пропонує у цьому переконатися з рецептом BBC Food.

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Рецепт паельї з куркою та морепродуктами

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4 – 6

Інгредієнти:

– 3 – 4 столові ложки оливкової олії;

– 4 курячих стегна, кожне розрізати на 2 – 3 шматочки;

– 3 дрібно нарізані зубчики часнику;

– 500 грамів дрібно нарізаних помідорів;

– 2 чайні ложки копченої паприки;

– 1 тонко нарізаний кальмар;

– 600 мілілітрів гарячого курячого бульйону;

– 300 грамів рису;

– 300 грамів креветок;

– 250 грамів варених мідій;

– 1 смажений червоний перець, нарізаний смужками;

– сіль та перець до смаку;

– шматочки лимона для подачі.

Приготування:

На великій сковороді з антипригарним покриттям розігрійте оливкову олію. Обсмажте курятину до золотистого кольору. Додайте часник і помідори, перемішайте, потім додайте паприку і смажте ще хвилину для аромату. Додайте нарізані кальмари і смажте, помішуючи, ще близько 5 хвилин. Уважно стежте, щоб часник не пересмажився. Влийте у сковороду бульйон. Доведіть до кипіння, потім акуратно додайте рис, приправте сіллю та перцем. Зменшіть температуру до середньої, перемішайте рис і залиште варитися без кришки на 15 – 20 хвилин. Не перемішуйте паелью знову. Розкладіть креветки, мідії та смажений перець на поверхні паельї спіраллю. Накрийте сковороду фольгою, збільште температуру до середньої і готуйте ще 5 – 7 хвилин, поки рис не буде аль-денте, а креветки не стануть рожевими. Зніміть сковороду з вогню і дайте паельї відпочити 10 хвилин, не знімаючи кришки. Подавайте паелью з шматочками лимона.

Смачного!

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