Ідеальний варіант для недільного сніданку: ніжні палички на сметані з сиром та цибулею

Пишні палички з улюбленою начинкою стануть чудовим подарунком на початок дня. Вони прості у приготуванні і подобаються абсолютно усім.

Головне у цьому рецепті – не шкодувати сиру та зеленої цибулі, аби отримати максимально насичений смак. А гармонію з ніжним тістом на сметані можна доповнити улюбленим соусом, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Рецепт сирних паличок

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– пів чайної ложки солі;

– 250 грамів сметани;

– 100 грамів сиру;

– 80 грамів ковбаси;

– пучок зеленої цибулі;

– 400 грамів борошна;

– пів чайної ложки соди.

Приготування:

У глибоку миску розбиваємо яйця, додаємо сіль й злегка збовтуємо вінчиком. Після цього додаємо 250 грамів сметани. Бажано, щоб сметана була жирністю 15 – 20% і кімнатної температури. До яєчно-сметанної суміші додаємо натертий сир, дрібно нарізану ковбасу і щедру порцію нарізаної зеленої цибулі. Усе ретельно перемішуємо й всипаємо просіяне борошно з содою. Замішуємо м’яке тісто — воно не повинно липнути до рук. Готове тісто накриваємо рушником або кришкою і залишаємо на столі приблизно на 10 хвилин. Потім викладаємо тісто на стільницю, присипану борошном, також трохи посипаємо борошном зверху, щоб воно не прилипло до качалки. Розкачуємо пласт завтовшки приблизно пів сантиметра. Розрізаємо його спочатку навпіл, а потім на смужки шириною приблизно 3,5 сантиметра. У сковороді добре розігріваємо рослинну олію та обсмажуємо палички з обох боків до красивого золотистого кольору. Вогонь робимо трохи нижче середнього, щоб тісто добре пропеклося всередині та не підгоріло зовні. Готові палички викладаємо на тарілку з паперовими рушниками, щоб увібрався зайвий жир, і подаємо до столу гарячими.

Смачного!

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