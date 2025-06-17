Традиції мають значення: що не можна їсти у Петрів піст

Петрів, або Апостольський піст – важливий період у житті християн. Це час глибоких роздумів та невеликих обмежень у щоденних радощах.

Петрів піст розпочинається через тиждень після Трійці й триває до 12 липня – до Дня Петра і Павла. Від яких продуктів у цей час відмовляються віряни – розповідає 24 Канал.

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Що не можна їсти у піст

Традиційно на період посту варто відмовитися від мʼясних страв. Свинина, яловичина, курятина, ковбаси повинні зникнути зі щоденного раціону. З цієї ж причини віряни не вживають страв на основі бульйону.

Окрім того, на Петрів піст прийнято взагалі відмовлятися і від молочних продуктів. У список заборонених продуктів так само потрапляють яйця та солодощі з тваринними жирами. Дехто навіть практикує сухоїдіння у середу та пʼятницю.

Що ж можна їсти? Найкраще надавати перевагу рибі та морепродуктам. Обовʼязково у щоденний раціон необхідно включити овочі та фрукти. Також можна їсти усі продукти, які не потрапляють у список заборонених під час посту.

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