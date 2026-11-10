Без яєць і вершкового масла: як спекти ніжний пиріг до чаю на 1 склянці кефіру

Коли до вечірнього чаю хочеться свіжої домашньої випічки, а холодильник майже порожній, виручає простий перевірений рецепт пирога на кефірній основі. Для нього не потрібні курячі яйця, дороге вершкове масло чи використання міксера: усе замішується звичайним вінчиком в 1 мисці за лічені хвилини.

Головний секрет ніжної розсипчастої структури полягає у вдалому поєднанні пшеничного борошна та манної крупи. Манка вбирає вологу з кефіру, завдяки чому тісто виходить вологим, пористим і зовсім не гливким, а рафінована олія забезпечує м'якість і тонку золотаву скоринку, яка апетитно хрумтить під час нарізання.

Як спекти бюджетний пиріг до чаю?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 250 мілілітрів кефіру будь-якої жирності;

– 100 мілілітрів рафінованої олії без запаху;

– 200 грамів манної крупи;

– 200 грамів білого цукру;

– 140 грамів пшеничного борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача для тіста;

– 1 чайна ложка ванільного цукру за бажанням.

Приготування: