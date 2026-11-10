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10 листопада, 23:25
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Без яєць і вершкового масла: як спекти ніжний пиріг до чаю на 1 склянці кефіру

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Коли до вечірнього чаю хочеться свіжої домашньої випічки, а холодильник майже порожній, виручає простий перевірений рецепт пирога на кефірній основі. Для нього не потрібні курячі яйця, дороге вершкове масло чи використання міксера: усе замішується звичайним вінчиком в 1 мисці за лічені хвилини.

Головний секрет ніжної розсипчастої структури полягає у вдалому поєднанні пшеничного борошна та манної крупи. Манка вбирає вологу з кефіру, завдяки чому тісто виходить вологим, пористим і зовсім не гливким, а рафінована олія забезпечує м'якість і тонку золотаву скоринку, яка апетитно хрумтить під час нарізання.

Як спекти бюджетний пиріг до чаю? 

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти: 
– 250 мілілітрів кефіру будь-якої жирності; 
– 100 мілілітрів рафінованої олії без запаху; 
– 200 грамів манної крупи; 
– 200 грамів білого цукру; 
– 140 грамів пшеничного борошна; 
– 1 чайна ложка розпушувача для тіста; 
– 1 чайна ложка ванільного цукру за бажанням. 

Приготування: 

  1. Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів, а невелику квадратну форму розміром приблизно 19 на 19 сантиметрів або круглу діаметром 20 сантиметрів застеліть аркушем пергаменту.
  2. В окремій піалі з'єднайте пшеничне борошно з розпушувачем для його рівномірного розподілу в тісті.
  3. У глибоку миску влийте кефір кімнатної температури, додайте рослинну олію, всипте манну крупу, цукор і ванільний цукор.
  4. Ретельно розмішайте масу ручним вінчиком до повного розчинення кристалів цукру.
  5. Частинами всипте суміш борошна з розпушувачем, інтенсивно вимішуючи вінчиком до утворення однорідного гладкого тіста без сухого залишку та грудочок.
  6. Перелийте тісто в підготовлену форму, розрівняйте поверхню силіконовою лопаткою та відправте в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 40 хвилин до появи виразного рум'яного кольору, перевіряючи сухість серединки дерев'яною шпажкою.
  7. Готовий пиріг залиште у формі на 10 – 15 хвилин для стабілізації ніжної структури, після чого перекладіть на дошку та наріжте на 6 – 8 порційних квадратів для сімейного чаювання.

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