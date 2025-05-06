Це просто фантастика: пиріг "Стаканник" – легко готувати і всі його обожнюють

Цей пиріг точно увійде до вашої книги рецептів. Хоча звертатися до неї ви будете рідко, адже інгредієнти та приготування такі прості, що ви легко все запамʼятаєте.

Багато господинь вважають цей пиріг своїм фаворитом через простоту інгредієнтів та приготування. Насолода без зусиль – це його точний опис, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке". Цікаво Ви негайно захочете їх приготувати: популярні страви з 90-х, смак яких ви ніколи не забудете Рецепт смачного пирога Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6 Інгредієнти:

– 2 яйця;

– дрібка солі;

– 100 грамів цукру;

– 1 пачка ванільного цукру;

– 100 грамів олії;

– 200 – 300 грамів повидла;

– 1 склянка кефіру;

– 1 склянка борошна;

– 1 склянка манної крупи;

– 1 чайна ложка розпушувача. Приготування: Збиваємо яйця з кефіром, додаємо цукор і ванільний цукор, перемішуємо. Додаємо манку, борошно, олію та сіль, ще раз добре перемішуємо. Ділимо тісто на 2 частини. Одну частину кладемо у форму, розрівнюємо та випікаємо при 180 градусах 10 хвилин. Дістаємо, викладаємо варення і другу половину тіста, випікаємо 40 хвилин до готовності. За бажання при подачі можна посипати пиріг цукровою пудрою. Смачного! Навіть готувати не доведеться: як зробити "ліниву" вівсянку.